Gifi : ce lot déco en fibre naturelle à 3,49 € métamorphose votre salle à manger et les stocks fondent déjà

À moins de 4 €, Gifi affiche un lot de sets de table en jute qui promet de réveiller la table du quotidien. Comment ces simples ronds naturels changent l’ambiance en quelques minutes seulement ?

Votre salle à manger vous semble un peu triste, mais vous n’avez ni le temps ni le budget pour tout changer ? Quand l’hiver touche à sa fin, on a souvent envie d’une table plus lumineuse, plus chaleureuse aussi. Un seul accessoire bien choisi peut suffire à créer cette impression de renouveau, sans travaux ni gros achats.

En ce moment, un bon plan attire tous les regards dans le rayon arts de la table : un lot de 4 sets de table en jute vendu à seulement 3,49 € chez Gifi. Ces disques de 35 cm de diamètre, tressés en fibre végétale et au coloris naturel, reviennent à moins d’un euro la pièce pour habiller chaque couvert. Le changement visuel sur la table est étonnamment fort pour une somme aussi petite.

Gifi : des sets de table en jute pas chers dans l’air du temps 2026

Les sets de table ont fait un vrai retour en 2026 et deviennent un élément déco à part entière. Partout, des grandes enseignes d’intérieur aux petites boutiques, les modèles en matières naturelles se multiplient, et la jute tressée s’impose : elle réchauffe la table et donne un côté artisanal.

Là où ce lot Gifi surprend, c’est sur le rapport style/prix. Un set de table en jute de diamètre comparable peut facilement tourner autour de 10 € l’unité dans certaines boutiques déco, quand ici le pack revient à 3,49 € pour quatre pièces, soit environ 0,90 € chacune. Posés sur une table rectangulaire classique, ces ronds de 35 cm cassent les lignes et instaurent immédiatement une ambiance plus conviviale et naturelle.

Comment ces sets de table en jute transforment votre salle à manger

Sur une table nue, ces sets de table en jute suffisent à structurer l’espace de chaque convive. Sur une nappe en lin écru ou en coton blanc, ils ajoutent du relief et un joli contraste de textures. On peut jouer le ton sur ton avec une vaisselle claire, ou au contraire oser des assiettes colorées, un verre ambré, une serviette nouée pour créer une table vivante sans surcharge.

Ces sets ne servent pas seulement de dessous d’assiettes, ils peuvent aussi jouer les couteaux suisses déco au quotidien. Voici trois idées toutes simples pour tirer parti du lot sans effort :

en mode centre de table sous un vase de fleurs ;

comme support pour une corbeille de fruits sur le buffet ;

sous une plante verte afin de protéger un meuble.

Associer et entretenir vos sets de table en jute Gifi

Pour garder une table harmonieuse, mieux vaut choisir une palette limitée autour de ton neutres : beige, blanc cassé, vert sauge, terracotta douce. Le lot Gifi offre une base de quatre pièces identiques, idéale pour un premier équipement. Rien n’empêche ensuite de mêler deux sets imprimés ou colorés, pour suivre la tendance des tables dépareillées tout en conservant ces ronds en jute comme fil conducteur rassurant.

Pour l’entretien, un simple coup de brosse ou d’aspirateur suffit, en tamponnant vite les petites taches avec une éponge humide. Les stocks étant limités en magasin, mieux vaut repérer ce lot à 3,49 € avant qu’il ne disparaisse des rayons.