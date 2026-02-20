Porc au caramel fondant comme en Asie : cette astuce méconnue change tout à la sauce et à la viande

Envie d’un porc au caramel comme en Asie, à la fois laqué et fondant, sans technique compliquée ni liste d’ingrédients infinie ? Cette version guidée pas à pas dévoile les bases et garde quelques secrets pour un résultat bluffant.

Sur la table, un plat fumant, brun et brillant, capte la lumière et embaume la pièce de parfums de sucre, d’ail et d’épices. Ce porc au caramel, inspiré des cuisines d’Asie, promet une viande fondante et une sauce qui nappe la cuillère, sans demander des heures derrière les fourneaux.

Dans de nombreux foyers vietnamiens, une version proche, le porc mijoté à l’eau de coco, accompagne les grandes fêtes. Ici, on en garde l’esprit gourmand tout en simplifiant les gestes, pour une recette accessible qui garde ce côté dépaysant à chaque bouchée.

Porc au caramel comme en Asie : les bons ingrédients pour une viande confite

Le choix de la viande change tout. On mise sur l’échine de porc, bien persillée, qui fond doucement sans sécher. Coupée en cubes d’environ 3 centimètres, elle reste moelleuse au cœur tout en supportant un mijotage prolongé, idéal pour obtenir cette fameuse viande confite.

Pour 4 personnes, prévoyez :

600 g d’échine de porc désossée

80 g de sucre blanc

200 ml d’ eau de coco nature, sans sucre ajouté

nature, sans sucre ajouté 3 cuillères à soupe de nuoc mam

2 gousses d’ail, 1 échalote

Poivre noir concassé, coriandre fraîche pour le service

Cuisson pas à pas : un porc au caramel fondant à l’eau de coco

Tout commence par un caramel à sec dans une cocotte à fond épais : versez les 80 g de sucre en une fine couche, laissez fondre sans eau et sans remuer au début, jusqu’à une couleur ambrée soutenue. Jetez alors les cubes de porc dans ce caramel brûlant pour les enrober et les colorer, puis ajoutez l’ail et l’échalote hachés pour les faire légèrement suer.

Versez les 3 cuillères de nuoc mam, puis les 200 ml d’eau de coco. Le liquide se teinte de brun et entoure la viande. Baissez le feu au minimum, laissez mijoter environ 45 minutes, couvercle entrouvert. Au fil du temps, la sauce réduit et devient sirupeuse, les morceaux se détendent et prennent un aspect laqué très appétissant.

Astuces pour une sauce sucrée onctueuse et un service façon Asie

Les sucres naturels de l’eau de coco apportent une texture veloutée et brillante que de l’eau simple ne donnerait pas. En fin de cuisson, ajustez : si la sauce est trop liquide, laissez bouillir quelques minutes en remuant ; trop épaisse, rallongez avec un peu d’eau. Un généreux tour de poivre noir au dernier moment casse le trop sucré et souligne le côté salé du nuoc mam pour une vraie sauce sucrée-salée équilibrée.

Servez ce porc au caramel bien chaud sur un bol de riz jasmin ou de riz thaï cuit à la vapeur, qui absorbe la sauce sans dominer le plat. Ajoutez quelques rondelles de concombre ou des bâtonnets de carotte croquants, plus quelques feuilles de coriandre fraîche. Le contraste entre la viande confite, la sauce nappante et la fraîcheur des légumes donne ce petit air de voyage que l’on aime retrouver à la maison.