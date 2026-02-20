CASA choque les fans de déco : cette table basse en chêne vaut 500 € au look, mais bien moins en ce moment

En février 2026, CASA crée la surprise avec une table basse en chêne qui promet de transformer les salons français sans exploser le budget. Qu’a-t-elle de si proche des modèles à 500 € ?

En plein cœur de l’hiver, beaucoup regardent leur salon en se disant qu’il manque une pièce maîtresse. Le canapé va bien, les murs aussi, mais la zone centrale paraît vide ou un peu froide. Souvent, la table basse en est la cause : trop petite, trop banale ou carrément absente, elle laisse l’espace sans vraie identité.

En février 2026, une nouveauté repérée chez CASA fait beaucoup parler : la table basse Latto, en chêne, affiche tout le look d’un modèle de designer autour de 500 € alors que son prix reste largement inférieur. Son secret ne tient pas qu’à l’étiquette, et c’est là que cela devient intéressant.

Une table basse en chêne qui réchauffe instantanément le salon

La Latto mise sur un plateau en chêne naturel qui capte la lumière plutôt que de la réfléchir comme une surface laquée. Le veinage du bois apporte du relief, ce fameux côté « matière vivante » qui manque souvent dans les salons très neutres. Poser un livre, une télécommande ou une tasse de thé dessus suffit à créer un petit coin de vie.

Son esthétique reste volontairement sobre, presque organique, ce qui lui permet de se fondre aussi bien dans un salon bohème que dans un décor très contemporain ou inspiré du style scandinave. La teinte claire du chêne dialogue sans effort avec un tapis en laine d’hiver, un plaid en grosse maille ou des rideaux en lin plus légers.

Des matériaux solides et une fabrication européenne rassurante

Contrairement à beaucoup de modèles d’entrée de gamme, cette table affiche un poids de 15 kg. Ce chiffre peut sembler anodin, mais il change tout au quotidien : la Latto ne bouge pas au moindre choc, même dans une pièce de vie animée par les enfants ou les allées et venues des invités. Elle donne une vraie impression de stabilité.

Ce poids vient du mariage entre chêne véritable et panneaux de fibres à moyenne densité (MDF). Le chêne offre l’allure chaleureuse du bois massif, tandis que le MDF limite les déformations liées au chauffage et aux variations de température. Autre atout mis en avant : une fabrication européenne en Pologne, qui s’inscrit dans cette envie, très présente en 2026, de mieux contrôler la provenance de son mobilier.

Un look de modèle à 500 € pour un prix autour de 111 €

Dans les boutiques de décoration tendance, les tables basses en chêne au design épuré s’affichent souvent à plusieurs centaines d’euros. La Latto casse ce plafond avec un prix repéré à 111,22 €. Ce rapport qualité-prix permet de s’offrir une pièce centrale digne d’un salon de magazine sans sacrifier le budget vacances ou les projets du printemps.

Surtout, ce tarif laisse une marge pour compléter la mise en scène : un grand tapis moelleux pour ancrer la table, un plateau en céramique pour regrouper bougies et télécommandes, quelques livres soigneusement choisis. Dans un petit salon urbain comme dans une grande pièce de vie, cette table devient alors le point d’ancrage autour duquel toute l’ambiance se construit. Le reste tient simplement dans la manière de la faire vivre au quotidien.