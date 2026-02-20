Vous refaites votre sol ? Ce revêtement minéral continu balaie parquet, béton ciré et carrelage en 2026

En 2026, architectes et décorateurs français délaissent parquet, carrelage et béton ciré pour un revêtement de sol minéral continu. Plus chaud, plus lumineux, il promet une rénovation sans casse qui change l'ambiance de toute la maison.

Dans beaucoup de maisons, le sol trahit l’âge de la déco : joints de carrelage encrassés, parquet qui grince, béton ciré glacé sous les pieds. L’hiver, chaque pas rappelle le froid, l’été, les traces et micro-rayures finissent par rester, malgré les séances de ménage. Résultat, de plus en plus de Français rêvent d’un sol continu, lumineux, qui laisse enfin l’espace respirer. Un revêtement en particulier coche toutes ces cases… sans qu’il soit nécessaire de casser l’existant.

En 2026, ce rôle est tenu par le micro-terrazzo, un revêtement minéral continu qui remplace peu à peu parquet, béton ciré et carrelage dans les intérieurs travaillés. Composé d’une base minérale mêlée à de fins éclats de pierre, il se pose en couche très fine sur le sol existant, dès lors que celui-ci est sain. Autrement dit, pas de démolition, peu de gravats et un chantier raccourci. Derrière ce nom un peu technique se cache un allié déco très concret pour le quotidien.

Pourquoi parquet, carrelage et béton ciré montrent leurs limites

Le carrelage classique reste apprécié pour sa solidité, mais ses joints finissent presque toujours par s’assombrir. Même après un nettoyage musclé, la grille dessinée au sol donne l’impression que la pièce se rétrécit et que la lumière se perd. Dans une cuisine ou une entrée très passante, ces lignes sombres accrochent le regard, fatiguent l’oeil et cassent l’effet de continuité. Beaucoup finissent par masquer leur ancien carrelage sous de grands tapis, faute de mieux.

Du côté du parquet, le charme est là mais la vie de famille le met vite à rude épreuve : eau renversée, talons, jouets qui tombent, rayures qui s’accumulent. Quant au béton ciré, longtemps chouchou des magazines, il est souvent jugé trop froid sous les pieds et sensible aux taches d’eau ou de graisse si l’entretien n’est pas irréprochable. Beaucoup d’architectes cherchent donc un sol unifié, chaleureux, facile à vivre, sans renoncer à une allure contemporaine.

Micro-terrazzo : le sol minéral continu qui change tout

Le micro-terrazzo appartient à la famille des sols minéraux texturés. Concrètement, il s’agit d’un mortier composé de poudre de pierre et de petits granulats (marbre, quartz, parfois verre) liés par un liant minéral. Cette pâte est appliquée sur quelques millimètres d’épaisseur seulement, généralement entre 5 et 12 mm, sur une chape ou un ancien carrelage bien préparé. Une fois sec, on obtient une surface continue, sans joints apparents, avec une résistance proche de la pierre et une excellente tenue dans les zones de passage.

Visuellement, ce sol évoque les strates de la pierre et les sols minéraux naturels qui inspirent tant les collections déco 2026. Son grain très fin accroche doucement la lumière tout en masquant mieux les petites salissures qu’un béton parfaitement lisse. On choisit la teinte de fond, la densité des éclats et une finition mate ou satinée pour un rendu vraiment sur mesure.

Dans quelles pièces adopter le micro-terrazzo chez soi

On le voit dans les pièces de vie, salles de bains, cuisines ouvertes et couloirs. Sa surface lisse, sans joints, ne retient pas la saleté, se nettoie avec un produit doux et reste confortable avec un chauffage au sol.