Ce cocktail noir bière brune et champagne, presque secret, pourrait bien bouleverser vos apéros d'hiver

Né en 1861 au Brooks’s Club de Londres, le Black Velvet mêle stout irlandaise et champagne brut en hommage au prince Albert. Devenu rituel de Saint‑Patrick et des hivers gourmands, ce cocktail intrigue autant qu’il séduit les palais français.

Mélanger une bière noire irlandaise bien charpentée avec un champagne festif, voilà une idée qui ferait lever plus d’un sourcil dans un repas de famille français. Pourtant ce duo improbable existe depuis plus d’un siècle et demi, et il revient sur les cartes de bars quand l’hiver s’installe. Un cocktail sombre, sérieux, presque secret.

Derrière ce verre bicolore se cache le cocktail Black Velvet, alliance à parts égales de bière stout glacée et de Champagne Brut ou Champagne Extra-Brut très sec. Né à Londres et adopté par les pubs irlandais, il offre un vrai câlin liquide aux amateurs de saveurs intenses. Son histoire commence dans une atmosphère de deuil.

Black Velvet : quand la Guinness apprivoise le champagne

Dans sa version la plus connue, on utilise une stout irlandaise type Guinness, noire comme l’ébène, coiffée d’une mousse crémeuse, et on la marie à un champagne brut. Pour un palais français, sacrifier du champagne dans une pinte de malt peut sembler sacrilège. « Un cocktail qui frise l’indécence : un mélange de Guinness et de champagne ! Etrange et original ! », explique le site Guide-Irlande. Ce contraste crée un équilibre subtil.

L’amertume torréfiée de la stout adoucit l’acidité du vin, tandis que l’effervescence du champagne allège la texture presque crémeuse de la bière. En bouche, le Black Velvet reste puissant mais digeste, avec des notes de café, cacao et pain grillé portées par une bulle fine. Servi correctement, la robe paraît veloutée, fidèle à son nom.

Du Brooks’s Club à la Saint-Patrick : la drôle de destinée d’un deuil royal

L’histoire démarre en 1861, au Brooks’s Club de Londres. Le Prince Albert, époux de la reine Victoria, vient de mourir ; le royaume porte le noir. Un barman aurait décidé que le champagne ne pouvait rester joyeux et l’aurait mis en deuil en le mélangeant à une bière brune. Ce geste symbolique donne naissance au Black Velvet, boisson grave servie aux gentlemen.

Au fil du temps, ce mélange contrasté quitte les clubs londoniens pour gagner les irish pubs et rejoindre les grands cocktails irlandais, aux côtés de l’Irish coffee. On le voit souvent sur les cartes pour la Saint-Patrick. Dans les bars français, il séduit ceux qui veulent twister une coupe de champagne sans la noyer sous le sucre.

Réussir le cocktail Black Velvet chez soi : recette, gestes et variantes

Pour un verre, comptez 6 cl de stout très fraîche et 6 cl de champagne brut ou extra-brut, sans glace, en choisissant une bière noire aux arômes de café et chocolat. Rafraîchissez une flûte, versez la stout jusqu’à mi-hauteur puis laissez la mousse redescendre. Faites ensuite couler le champagne très doucement sur le dos d’une cuillère pour préserver mousse et bulles.

Le Black Velvet accompagne à merveille les huîtres, le saumon fumé ou un plateau de fromages persillés, l’iode et le gras trouvant une réponse nette dans son amertume torréfiée. Des truffes au chocolat noir très amer prolongent ce jeu de saveurs. Pour une version plus accessible, le Poor Man’s Black Velvet remplace le champagne par un cidre sec breton ou normand, plus rustique et fruité mais tout aussi adapté à un apéritif dînatoire d’hiver.