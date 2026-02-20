Leroy Merlin: cette lampe en verre à 24,90 €, la pépite lumineuse que vous pourriez regretter de laisser passer

Entre grisaille de fin d’hiver et salon vidé de ses décos, beaucoup cherchent une astuce déco rapide. Cette lampe Bully Leroy Merlin à moins de 25 € promet un vrai changement d’ambiance.

L’hiver qui s’éternise, la lumière naturelle qui se fait rare, et soudain le salon paraît un peu triste une fois le sapin rangé. Beaucoup pensent alors à changer le canapé ou les rideaux, alors que parfois un simple point lumineux bien choisi suffit à réchauffer toute l’ambiance.

Dans les rayons de Leroy Merlin, une petite lampe à poser en verre attire justement tous les regards en ce moment. Présentée comme la pépite lumineuse de la saison, la lampe Bully Leroy Merlin mêle silhouette champignon, esprit vintage et prix mini, autour de 24,90 €. De quoi intriguer celles et ceux qui rêvent d’un intérieur plus chaleureux sans exploser leur budget.

Une lampe champignon Bully au charme rétro-pop très actuel

La tendance est claire : les formes organiques et les rondeurs inspirées des années 70 reviennent sur le devant de la scène déco. Avec sa silhouette galbée dont le pied se fond dans l’abat-jour, la lampe Bully adopte ce look rétro-pop qui réveille une pièce sans l’alourdir. Sa forme douce crée un effet rassurant, presque enveloppant, appréciable après une longue journée.

Entièrement réalisée en verre, cette petite lampe donne l’impression d’avoir été chinée dans une brocante pointue, tout en restant bien neuve et facile à trouver. Le design monobloc offre une vraie fluidité visuelle, idéale si l’on aime les intérieurs épurés mais chaleureux. Posée sur un bout de canapé, une console ou une étagère, elle devient aussitôt un objet déco à part entière, même éteinte.

Verre coloré et lumière tamisée : l’atout ambiance de la lampe Bully

Le choix du verre coloré change tout. Contrairement à un abat-jour classique, la matière filtre la lumière pour créer une atmosphère feutrée, jamais éblouissante. Éteinte, la lampe Bully agit comme une petite sculpture qui capte les rares rayons de soleil de février et dessine des reflets doux sur les murs. Allumée, elle diffuse une lumière tamisée idéale pour lire, regarder une série ou simplement se détendre.

Concrètement, on peut l’utiliser dans plusieurs coins de la maison :

Sur une table de chevet pour une lumière douce qui n’agresse pas au réveil.

Sur un buffet ou un meuble TV pour réchauffer un salon qui paraît vide après les fêtes.

Sur un bureau ou un coin télétravail afin de créer un halo rassurant autour de l’écran.

Un prix autour de 24,90 € qui fait mouche chez Leroy Merlin

L’autre atout de la lampe Bully, c’est son tarif. Quand des lampes à poser en verre teinté inspirées des éditeurs haut de gamme dépassent facilement les 100 €, ce modèle autour de 24,90 € chez Leroy Merlin se situe clairement dans la famille des petits budgets déco.

Avec sa hauteur de 22 cm, ni trop imposante ni trop petite, la Bully trouve sa place sur une étagère étroite comme sur une console d’entrée. Elle fonctionne avec une ampoule E14 non fournie, ce qui laisse le choix de l’intensité et de la couleur de lumière ; un blanc chaud renforce le côté cocon du verre coloré. À ce niveau de prix, certains n’hésitent pas à l’imaginer en duo de chaque côté du lit ou en accumulation de couleurs dans le salon.