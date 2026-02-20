Potager : ce végétal de fin d’hiver régénère le sol avant les semis et vous évite une erreur coûteuse

Fin d’hiver, pendant que le potager sommeille encore, un engrais vert à cycle court peut déjà travailler votre terre à votre place. Comment ce couvert express transforme-t-il un sol tassé en terrain fertile pour les légumes à venir ?

Fin d’hiver, les tomates patientent encore sur le rebord de la fenêtre, mais l’envie de jardiner revient déjà. Pendant que le potager semble vide, un allié peut pourtant commencer le travail à votre place : un couvert végétal capable de transformer une terre tassée en sol souple et nourricier, sans passer des heures à bêcher.

Laisser la parcelle nue, exposée à la pluie et au froid, entraîne lessivage des nutriments, croûte en surface et invasion d’adventices. À l’inverse, un simple semis d’engrais vert va protéger, nourrir et nettoyer le terrain avant même les premiers semis de légumes. Et il suffit d’un sachet de graines pour lancer ce chantier invisible.

La moutarde blanche engrais vert, sprinteuse de fin d’hiver

Cette sprinteuse, c’est la moutarde blanche engrais vert, Sinapis alba, une Brassicacée au cycle très court. Elle germe dès que le sol atteint environ 5 °C, ce qui permet de semer dès la mi-février dans de nombreuses régions. En moins de 10 jours, un tapis vert apparaît et couvre rapidement la parcelle, alors que la plupart des légumes attendent encore des températures plus douces.

La moutarde blanche produit en quelques semaines une biomasse impressionnante. Elle capte les nitrates encore présents, limite leur lessivage par la pluie et les stocke dans ses tiges et ses feuilles. Une fois restitués au sol, ces éléments peuvent offrir jusqu’à 18 % de rendement en plus aux cultures suivantes, comme les courgettes ou les tomates, tout en améliorant la structure de la terre.

Moutarde blanche, désherbant naturel et architecte du sol vivant

Son feuillage dense fait barrage à la lumière et étouffe les herbes indésirables, ce qui réduit fortement les séances de désherbage de début de saison. Sous terre, sa racine pivotante descend en profondeur, casse les mottes et ouvre des galeries qui améliorent l’aération et le drainage. C’est un labour biologique gratuit qui remplace avantageusement la bêche sur les sols lourds.

En se développant, cette racine et la matière organique apportée nourrissent le microbiote végétal, cet ensemble de bactéries, champignons et autres micro-organismes installés autour des racines. Ce monde microscopique aide les plantes à mieux capter l’eau et les minéraux, renforce leurs défenses face aux microbes pathogènes et les rend plus résistantes au manque d’eau. Semer de la moutarde blanche, c’est donc aussi relancer cette vie du sol souvent malmenée par les engrais chimiques et les fongicides.

Calendrier express : semis, fauchage et relais avec les légumes

Concrètement, on sème la moutarde blanche de mi-février à mars sur un sol juste griffé et nivelé, suffisamment ressuyé pour ne pas coller. Un semis à la volée, à environ 2 g de graines par mètre carré, recouvert d’une fine couche de terre puis arrosé, suffit à lancer la culture. Elle demande très peu de soins ensuite. On évite simplement de l’installer avant des choux, navets ou radis, issus de la même famille botanique.

Environ 6 semaines après le semis, juste avant la floraison, vient le moment clé : faucher ou tondre la moutarde, laisser sécher la végétation quelques jours, puis l’enfouir très superficiellement. Sa décomposition libère l’azote capté et nourrit la faune du sol. Après 2 à 4 semaines de repos, la parcelle accueille sans effort les plants de tomates ou de courges dans une terre meuble, grumeleuse et presque exempte de mauvaises herbes.