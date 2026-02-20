En 2026, ils la replantent tous : cette fleur ringarde protège vos légumes des pucerons mieux que vous ne l’imaginez

Jugée ringarde hier, la capucine revient en tête des sachets de graines dans les potagers français en 2026. Fleur comestible, plante piège à pucerons et alliée de la biodiversité, elle change en silence la façon de jardiner.

Dans les jardineries, une fleur autrefois jugée ringarde revient en tête des sachets de graines à la fin de l’hiver 2026. On la croyait réservée aux massifs de nos grands-mères ; la voilà de retour au cœur du potager.

Cette fleur, c’est la capucine, longtemps vue comme un simple ornement un peu envahissant. Si tout le monde recommence à la planter, ce n’est plus seulement pour ses couleurs vives, mais pour un rôle d’assistant jardinier qui se révèle bien plus stratégique qu’il n’y paraît.

La capucine, icône oubliée qui colle aux nouvelles envies de jardinage

La capucine a longtemps été vue comme une fleur banale, presque démodée, écartée des plans de jardinage modernes. Avec le jardinage éco-responsable et la permaculture, elle revient en force, d’autant qu’elle accepte sans broncher les sols pauvres des jardins de ville.

Pourquoi la capucine devient l’alliée anti-pucerons du potager

Au potager, la capucine se comporte comme une plante piège : les pucerons noirs la colonisent et délaissent fèves, tomates ou rosiers, tandis que coccinelles et syrphes y chassent. Dans les vergers, les haies jouent le même rôle : « Au-delà de l’aspect esthétique, la haie jouera le rôle de brise-vent pour le verger et surtout abritera les auxiliaires de culture, comme les coccinelles qui pourront s’attaquer aux insectes potentiellement ravageurs pour la production agricole », explique Antonin Mercier, conseiller agroforestier, à actu Essonne.

À propos des haies, Rodolphe rappelle : « C’est le temps qu’il faut pour que les différentes strates se mettent en place et qu’elles soient colonisées par des auxiliaires », explique-t-il à actu Essonne. « Une haie peut accueillir 100 types d’insectes différents et 80 espèces d’oiseaux. Mais en plus de leurs vertus en faveur de la biodiversité, les agriculteurs peuvent également trouver dans ces haies une issue économique en les entretenant », souligne Isaure Quillien, du Fonds pour l’arbre, citée par actu Essonne.

Planter la capucine pour protéger, fleurir et régaler

On sème la capucine en pleine terre dès que les gelées sont passées, ou plus tôt en godets protégés. Facile à vivre, elle pousse vite, réclame peu d’arrosage et, naine ou grimpante, se glisse au bord des planches de légumes sensibles.

Bonus non négligeable, fleurs, feuilles et graines se mangent, parfumant salades, mescluns ou pestos, et remplaçant même les câpres quand les graines sont confites au vinaigre.