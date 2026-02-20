Jardiniers : ne faites plus l’erreur d’attendre, cette salade d’hiver se sème alors qu’il gèle encore

Alors que le givre saisit encore le jardin, certains sèment déjà la laitue Brune d’hiver fin février. Comment cette salade rustique supporte-t‑elle le froid mordant ?

Au jardin, beaucoup rangent les outils dès que le givre blanchit encore les pare-brise. Ils attendent sagement avril pour ressemer de la salade, persuadés que le potager d’hiver est condamné au repos. C’est là que l’erreur se glisse : une salade peut démarrer alors que l’hiver est encore bien installé.

Car il existe une vieille variété de laitue, méconnue de nombreux débutants, qui ne craint pas les nuits glaciales. Ses feuilles se colorent de rouge et de bronze, comme si elles portaient un manteau protecteur. Cette alliée discrète permet de remplir le saladier bien avant le printemps, quand le reste du jardin somnole encore.

La laitue Brune d’hiver, une salade d’hiver taillée pour le froid

Cette héroïne de saison porte un nom à retenir : la laitue Brune d’hiver. C’est une laitue pommée ancienne, aux feuilles épaisses vert foncé lavées de rouge. Sa particularité la plus bluffante reste sa résistance : elle supporte des températures descendant jusqu’à -8 °C sans protection, à condition que le sol ne se transforme pas en éponge détrempée.

Là où une laitue classique gèle et se liquéfie, cette vraie salade d’hiver continue de pousser calmement. Le froid sec ne lui fait pas peur ; en revanche, les racines plongées dans une eau glacée pourrissent vite. L’enjeu n’est donc pas seulement la température, mais l’absence d’humidité stagnante autour des plants.

Semis de fin février : la fenêtre à ne pas rater pour la Brune d’hiver

Pour profiter vraiment de cette rusticité, le moment idéal se situe entre le 15 et le 28 février. Les jours commencent à rallonger, la lumière stimule la reprise du potager, sans les brusques coups de chaud de mars. Attendre davantage repousse la récolte et expose la laitue aux premières chaleurs, qui peuvent la faire monter en graine plus vite.

Ce créneau ne pardonne pas les sols lourds et détrempés. Pour que la laitue Brune d’hiver s’installe sans stress, il vaut mieux viser une parcelle bien ensoleillée, où l’eau s’évacue rapidement. Le sol idéal rassemble quelques qualités simples :

une texture légère qui ne se compacte pas ;

un emplacement au soleil pour capter la moindre chaleur ;

une terre déjà ressuyée avant tout travail.

Compost et protections légères : les gestes qui font la différence

Un simple apport de compost bien mûr change la donne sur ces semis de fin février. Étendu en fine couche tamisée, il assombrit la surface du sol, qui se réchauffe plus vite aux rayons du soleil. Ce compost nourrit aussi la salade en douceur, sans excès d’azote, ce qui limite la croissance trop rapide et la montée en graine précoce.

Reste à gérer la protection sans étouffer les jeunes pousses. Sous un voile d’hivernage ou un châssis, l’atmosphère devient vite lourde et humide, terrain rêvé pour la fonte des semis. La règle est simple : surveiller chaque jour, ouvrir dès que le thermomètre dépasse les 0 °C et que le soleil apparaît, puis refermer pour la nuit. En échange, la récompense arrive tôt, avec des feuilles croquantes récoltées alors que l’hiver semble encore régner.