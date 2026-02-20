Horoscope chinois du 20 février 2026 : ces signes boostés par le Cheval de Feu, et ceux qui vont trinquer aujourd’hui

Vendredi 20 février 2026, les premiers éclats de l’année du Cheval de Feu électrisent le zodiaque chinois et bousculent vos priorités du jour. Amour, argent, travail, énergie : jusqu’où ces influences feront-elles bouger les lignes pour votre signe ?

Vendredi 20 février 2026 s’ouvre sur une atmosphère électrique : les premiers jours de l’année du Cheval de Feu dynamisent tout, des émotions aux décisions matérielles. Les astres chinois comme Giai Than, Thien Dong ou Thai Phu mettent l’accent sur les rencontres, les opportunités et quelques remises en question salutaires.

Que vous soyez né sous le signe du Rat, du Dragon ou du Cochon, cet horoscope chinois du vendredi 20 février 2026 signe par signe détaille les tendances du jour en amour, travail, argent et forme. Certains animaux avancent sur un nuage, d’autres doivent lever le pied pour éviter les excès.

Ambiance astro du 20 février 2026 pour les 12 signes chinois

L’année du Cheval de Feu privilégie l’audace, les prises de position rapides et la mobilité, ce qui profite particulièrement au Rat, au Bœuf, à la Chèvre et au Cochon, portés par des influences comme Giai Than, Dia Giai ou Nguyet Duc. Ces signes ressentent un courant favorable pour consolider leurs liens, ajuster leurs finances ou lancer des projets qui leur tenaient à cœur.

Le Tigre, le Lapin, le Dragon et le Singe sont davantage poussés à la prudence, surtout face aux risques financiers ou aux tensions latentes dans le couple. Le Serpent et le Chien, eux, sont invités à réfléchir calmement, à clarifier leurs valeurs et leurs priorités pour transformer ce vendredi en vrai pivot intérieur.

Amour : ce que réserve la journée à chaque signe

Pour le Rat, Giai Than annonce une journée pleine de promesses et même un coup de foudre possible, tandis que le Tigre, sous Bach Ho, oscille entre passion soudaine, lassitude de la routine et éventuelle rupture suivie d’une nouvelle rencontre. Le Bœuf voit son amour conjugal s’épanouir grâce à Dia Giai et Thien Y, alors que le Lapin, sans influence directe, suit librement ses envies, entre intensité avec son partenaire ou aventures passionnelles s’il est célibataire. Le Dragon retrouve complicité et humour en couple, pendant que les célibataires goûtent une entente prometteuse, et le Serpent mise sur l’honnêteté pour dissiper les malentendus et attirer des rencontres bénéfiques.

Le Cheval reste sur la défensive et devra éviter la jalousie infondée, même si An Quang et Thieu Duong promettent aux célibataires une vie sentimentale féérique. La Chèvre cherche une stabilité amoureuse sans forcément passer par le mariage, tout en vivant une belle euphorie de couple sous Nguyet Duc et Thien Tho. Le Singe rayonne grâce à un charme irrésistible mais doit clarifier ses incohérences en couple, alors que le Coq privilégie le dialogue et refuse les conquêtes faciles. Le Chien approfondit sa relation en respectant la liberté de chacun, tandis que le Cochon profite d’un bonheur serein en couple et de la promesse d’une rencontre marquante pour les célibataires soutenus par Thien Dong.

Travail, argent et forme : le message clé pour votre signe

Finances, carrière et santé prennent aussi une couleur particulière ce vendredi : certains signes consolident leurs acquis, d’autres doivent contenir leur rythme ou leurs dépenses. Pour retenir l’essentiel, voici le point à surveiller pour chaque animal :

Rat : apaisez tout litige autour d’un investissement commun et gardez du recul au travail.

Bœuf : finances stables, succès pro au rendez-vous si vous acceptez quelques compromis.

Tigre : sécurisez vos placements et relâchez la pression pour préserver votre bien-être.

Lapin : évitez les achats impulsifs et avancez pas à pas sur vos projets de longue durée.

Dragon : freinez un train de vie coûteux et dosez votre ambition pour rester efficace.

Serpent : gérez calmement vos comptes et privilégiez une journée de détente vraie.

Cheval : grande efficacité au travail mais vigilance sur les investissements risqués et la fatigue nerveuse.

Chèvre : soyez à l’affût des bons placements tout en gardant les pieds sur terre au bureau.

Singe : stabilisez vos dépenses et adoptez une hygiène de vie rigoureuse pour tenir la distance.

Coq : lisez chaque contrat ligne par ligne et canalisez votre énergie dans une activité physique.

Chien : revoyez vos stratégies financières et accueillez les mutations professionnelles qui se présentent.

Cochon : Thai Phu offre un coup de chance matériel, mais jouez petit et restez en alerte face aux escroqueries.