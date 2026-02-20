Avant début mars, cette plante porte-bonheur aux baies rouges que tout le monde s'arrache promet chance et renouveau

Entre la fin de l’hiver et début mars, une plante porte-bonheur à baies rouges affole jardineries et pépinières. Pourquoi ce symbole de renouveau attire-t-il autant d’adeptes ?

Le calendrier affiche bientôt le printemps, mais dehors tout est encore gris, silencieux, un peu en attente. C’est justement à ce moment charnière que beaucoup de jardiniers glissent dans la terre une mystérieuse plante porte-bonheur, censée tourner la page de l’hiver et ouvrir un nouveau cycle plus doux.

Derrière cette tradition se cache un arbuste bien connu, au feuillage vert brillant et aux baies rouge vif qui illuminent les haies en plein froid. Il s’agit du houx, un classique des fêtes qui revient en force au jardin, à tel point que ses jeunes plants partent très vite en pépinière avant début mars. Reste à comprendre pourquoi il fascine autant.

Pourquoi le houx est la plante porte-bonheur du renouveau au jardin

Le houx accompagne les humains depuis longtemps. Dès l’Antiquité, on le considérait comme une plante magique capable d’éloigner les mauvais esprits et d’attirer la chance. Les Celtes l’utilisaient pour marquer le passage des saisons, voyant dans son feuillage toujours vert un symbole de résilience face au froid et aux épreuves.

Ses feuilles persistantes, brillantes même sous le gel, donnent l’impression que la vie ne cède jamais complètement. Ses baies rouges, qui égayent l’hiver quand tout dort encore, évoquent la prospérité et l’abondance à venir. Planter un houx à la fin de l’hiver, juste avant mars, revient à poser un repère : ici commence le renouveau.

Comment planter le houx avant début mars pour attirer la chance

Au-delà de sa symbolique, le houx est un arbuste très pratique. Rustique, il supporte bien les basses températures et se contente de peu. Il trouve sa place aussi bien dans un petit coin de verdure en ville que dans un grand jardin de campagne. Il apprécie un sol riche et bien drainé, de préférence légèrement ombragé. Pour obtenir des baies, il faut prévoir au moins un pied mâle et un pied femelle, car le houx est dioïque.

Les spécialistes conseillent de l’installer en fin d’hiver, avant début mars, quand la terre n’est plus gelée. Les gestes restent simples :

Choisir un emplacement bien drainé, à l’abri des vents les plus forts.

Creuser un trou large, ameublir le sol et ajouter du compost.

Respecter une distance confortable entre plusieurs houx pour qu’ils se développent sans concurrence.

Reboucher, former une cuvette et arroser généreusement, puis laisser la plante s’installer.

Entretenir son houx porte-bonheur sans y passer ses week-ends

Une fois en place, le houx demande peu de soins. Une taille annuelle en fin d’hiver suffit à garder une silhouette harmonieuse et à supprimer les branches abîmées. L’arrosage se limite aux premières années et aux épisodes de grande sécheresse ; un paillage au pied aide à conserver l’humidité et à protéger les racines.

Au fil des mois, l’arbuste devient un véritable repère visuel. Chaque passage devant ses feuilles vernissées peut rappeler les intentions posées au moment de la plantation : nouvelle énergie, projets à faire grandir, envie de chance autour de la maison. Pour certains, c’est presque un petit rituel : regarder le houx au jardin pour se souvenir que le renouveau, ici, est déjà en marche.