Rappel conso chez Carrefour : cette saucisse sèche pour l'apéro présente un risque sérieux de salmonellose

Une saucisse sèche Reflets de France vendue chez Carrefour entre le 9 et le 18 février 2026 fait l’objet d’un rappel national pour risque de salmonellose. Êtes-vous concerné par ce produit qui pourrait encore se trouver dans vos placards ?

Apéritif entre amis, plateau de charcuterie du dimanche, casse-croûte sur le pouce : la saucisse sèche trône souvent sur la table familiale. Conservée à température ambiante, elle peut rester des semaines dans un placard. Une référence vendue chez Carrefour fait l’objet d’un rappel conso national.

Le produit en cause est une saucisse sèche droite de l’Ardèche IGP 250 g de la marque Reflets de France, en emballage kraft micro perforé, fabriquée par Salaisons de Beaume Drobie – Salaisons Debroas. Vendue dans tous les magasins Carrefour de France entière du 9 au 18 février 2026, elle est suspectée de contenir des bactéries Salmonella. La procédure de rappel reste active jusqu’au 19 avril 2026.

Rappel conso chez Carrefour : comment reconnaître la saucisse sèche concernée

Pour savoir si votre apéro est concerné, regardez l’étiquette. La saucisse visée est une spécialité d’Ardèche, conservable à température ambiante. Sur le packaging kraft micro perforé figurent un code-barres GTIN, un numéro de lot et une DDM, date de durabilité minimale indiquée sous la mention « à consommer de préférence avant le… ».

GTIN : 3560071240844

Lots : 20400115 (DDM 10/04/2026) et 20410015 (DDM 12/04/2026)

Période de vente : du 9 au 18 février 2026

Magasins concernés : tous les Carrefour de France entière, rappel valable jusqu’au 19 avril 2026

Seuls ces lots de saucisse Reflets de France sont visés. Si le GTIN, le lot ou la DDM indiqués sur votre emballage diffèrent, vous n’êtes pas concerné par ce rappel de saucisse sèche Carrefour. Le fabricant Salaisons de Beaume Drobie a lancé ce rappel volontaire pour retirer préventivement des rayons et des placards les produits susceptibles d’être contaminés.

Risque de salmonellose : symptômes à surveiller après cette saucisse sèche

Le risque vient de la présence possible de bactéries Salmonella, à l’origine de la salmonellose, une infection digestive. Après ingestion d’une saucisse contaminée, les premiers signes apparaissent en général entre 6 et 72 heures après le repas. Les symptômes typiques sont des diarrhées, des vomissements, des douleurs au ventre, parfois une fièvre et des maux de tête.

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont particulièrement fragiles face à cette infection. En cas de fièvre ou de troubles digestifs après avoir mangé cette saucisse sèche Reflets de France, mieux vaut consulter un médecin en signalant le produit. Si aucun symptôme n’apparaît dans les sept jours suivant la consommation, aucune démarche particulière n’est recommandée.

Que faire de la saucisse sèche Carrefour rappelée et comment se faire rembourser

Les consommateurs qui possèdent encore cette saucisse sèche ne doivent plus la manger, même cuite, et ne pas la goûter pour « tester ». Deux options existent : rapporter le produit dans un magasin Carrefour, avec ou sans ticket de caisse, pour obtenir un dédommagement, ou choisir de le détruire chez soi. Un numéro d’information, le 07 70 07 93 21, répond aux questions des clients.

Ceux qui préfèrent ne pas se déplacer peuvent simplement jeter la saucisse, sans l’ouvrir ni la manipuler davantage. La procédure de rappel reste active jusqu’au 19 avril 2026, ce qui laisse le temps de vérifier ses réserves. Profiter de ce contrôle pour relire GTIN, numéro de lot et DDM des autres saucisses sèches du placard aide à repérer d’éventuels rappels.