Cette chaise pivotante sable et noir à 60 € chez Jysk, à -50 %, change la salle à manger mais elle divise les acheteurs

À 60 € chez JYSK, la chaise pivotante ROSTRUP sable et noir attire ceux qui veulent réveiller une salle à manger sans tout changer. Mais son confort et ses limites méritent qu’on s’y attarde.

Changer seulement de chaises suffit souvent à métamorphoser un coin repas sans refaire toute la déco. Entre assises en bois fatiguées et modèles en plastique datés, beaucoup de salles à manger manquent de style alors que l’envie de fraîcheur se fait sentir à la fin de l’hiver.

Marque scandinave de mobilier à prix accessibles, Jysk s’adresse justement à ces intérieurs en quête de renouveau. Sa nouvelle chaise pivotante JYSK ROSTRUP, en tissu sable et piétement acier noir, est affichée à 60,00 € au lieu de 119,00 €, soit -50 %, et récolte une note d’environ 4,6/5 en avis clients.

Une chaise pivotante JYSK sable et noir qui change le ton de la salle à manger

Visuellement, le contraste entre l’assise sable en polyester texturé et le piétement noir donne immédiatement du relief autour de la table. Les lignes courbes et les accoudoirs intégrés à 60 cm créent une présence presque sculpturale, mais la structure ouverte laisse circuler le regard et n’écrase pas les petits espaces.

Cette palette sable et noir suit aussi l’amour de Jysk pour les teintes naturelles. Rikke Blæsild, Range et Design Manager chez JYSK, le résume ainsi : « Le vert olive est une magnifique couleur estivale, inspirée par la nature et la vie au grand air. Une teinte douce qui apporte de l’harmonie, aussi bien dans les petits que les grands espaces extérieurs », explique Rikke Blæsild, citée par Mynewsdesk. Dans le même esprit, « Notre collection est enrichie de plantes artificielles raffinées, d’éléments verts, d’un éclairage d’ambiance et de pots décoratifs qui apportent une touche d’élégance et créent une atmosphère chaleureuse et sophistiquée », ajoute Rikke Blæsild, une ambiance facile à recréer autour de ROSTRUP avec quelques plantes et une lumière chaleureuse.

ROSTRUP : confort de fauteuil et base pivotante pour les repas qui durent

Le look ne fait pas tout : au quotidien, ROSTRUP offre une assise rembourrée en mousse de polyuréthane, suffisamment moelleuse pour rester installé longtemps. Avec une profondeur d’assise de 43 cm et une hauteur de 51 cm, testée jusqu’à 110 kg et certifiée FSC Mix, elle soutient bien le corps sans être trop rigide. Sa base en acier noir pivote discrètement, ce qui évite de tirer la chaise et de racler le sol.

Entre repas qui s’éternisent et sessions de télétravail ponctuelles, l’assise enveloppante et les accoudoirs rappellent presque un petit fauteuil de salon, sans l’apparence d’une chaise de bureau. Les internautes lui attribuent une note proche de 4,6/5, louant le design et le prix, tandis que d’autres avis sur Jysk signalent parfois retards de livraison ou articles manquants.

Un bon plan à 60 € pour relooker sa salle à manger avec Jysk

Ce confort reste abordable : Jysk applique en ce moment une réduction immédiate de 59 € sur la chaise ROSTRUP, qui passe de 119,00 € à 60,00 €. Vendues par deux minimum, ces chaises permettent de relooker rapidement un coin repas ou un espace de travail installé dans le séjour. L’offre est annoncée valable jusqu’au 16 mars 2026, une fenêtre idéale pour repenser la pièce à vivre sans changer toute la table.