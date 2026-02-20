Action : ce gadget lumineux Grundig à moins de 3 € peut sécuriser toute votre maison pendant la nuit

Entre les kits d’alarme à plusieurs centaines d’euros et nos trajets nocturnes à l’aveugle, un mini détecteur lumineux Grundig chez Action promet une autre voie. Où le placer pour rendre la maison plus sûre sans plomber le budget ?

Marcher à tâtons dans un couloir sombre, trébucher sur un jouet ou raser un escalier sans rampe allumée… Beaucoup de foyers connaissent ces frayeurs nocturnes. On pense alors tout de suite à de gros systèmes d’alarme ou à des travaux d’éclairage, avec le budget qui va avec.

L’enseigne Action mise sur une autre voie avec un petit détecteur de mouvement lumineux Grundig, façon veilleuse intelligente, proposé autour de quelques euros seulement. Un accessoire minuscule, mais qui change vraiment la façon de traverser la maison la nuit. Le décalage avec les solutions classiques est frappant.

Ce que cache la veilleuse Grundig vendue chez Action

Cette veilleuse de marque Grundig diffuse une lumière blanche naturelle de 20 lumens. Juste assez pour voir les obstacles sans être ébloui en sortant du lit. Elle fonctionne en LED, avec trois positions simples : marche, arrêt, ou mode automatique où le capteur de mouvement s’occupe de tout. Rechargeable en USB-C (câble non fourni), elle offre jusqu’à deux heures d’éclairage en continu, alors qu’en usage par détection elle reste active bien plus longtemps au quotidien. En rayon, le prix tourne autour de 3,99 €, certains magasins l’ayant déjà affichée à 2,99 €.

Côté installation, pas de perceuse ni de domotique compliquée. La veilleuse se fixe grâce à un aimant et une petite plaque métallique, collée où l’on veut. On la déplace du couloir au dressing en quelques secondes, sans trou dans les murs, pratique pour les locataires. Dans un escalier, une entrée ou devant la chambre d’un enfant, elle s’allume dès qu’un mouvement passe dans son champ, puis s’éteint quand tout redevient calme.

Un fossé de prix avec les alarmes connectées et les capteurs domotiques

Dès qu’il est question de sécurité, les catalogues d’alarme connectée affichent vite des montants élevés. Un kit maison TP Link Tapo se situe autour de 150 €, un ensemble Eufy avec caméra vers 215 €, plusieurs packs tournent autour de 400 €, et des solutions comme Somfy Home alarm advanced max + caméra intérieure + détecteur de mouvement montent à 1 105 €, quand un pack Diagral dépasse 900 €. Le ticket d’entrée n’a plus rien à voir.

Ikea suit aussi cette tendance avec ses capteurs domotiques Parasoll, Vallhorn et Badring, chacun sous la barre des 10 €. Parasoll surveille l’ouverture des portes, Vallhorn détecte les mouvements et peut piloter jusqu’à 10 ampoules, Badring signale une fuite d’eau par une alerte mobile accompagnée d’un signal de 60 dB. Ils nécessitent toutefois le hub Dirigera, et la compatibilité Matter se fait encore attendre : « Quand elle sera prête », a répondu Ikea au site Domo-blog.

Bien placer la veilleuse Grundig pour sécuriser les passages nocturnes

Avec cette veilleuse à détection, l’idée est de baliser les trajectoires les plus risquées plutôt que de tout équiper. Quelques emplacements parlent d’eux-mêmes :

le couloir et la descente d’escalier, pour éviter les chutes en pleine nuit ;

l’entrée des chambres d’enfants, afin qu’ils puissent se lever sans allumer le plafonnier ;

l’intérieur d’un placard, d’un cellier ou d’un coin buanderie trop sombre.

Ce module ne remplace pas une alarme anti-intrusion, il ne déclenche ni sirène ni notification. Il apporte plutôt une première couche de sécurité très concrète : limiter les chocs, rassurer les enfants, aider une personne âgée à se déplacer. Pour le prix d’un kit d’alarme d’entrée de gamme, un foyer peut multiplier ces petites lampes et transformer chaque zone sombre en passage beaucoup plus serein. Reste à choisir par quel coin de la maison commencer.