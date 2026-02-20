Miroir épais fissuré : cette résine méconnue efface la trace en 20 min et évite la facture du miroitier

Un craquement dans la salle de bain, un miroir épais fissuré et un devis qui s’annonce salé. Des bricoleurs jurent pourtant qu’une résine transparente efface presque tout en quelques minutes.

Le craquement sec du verre, puis ce trait sombre qui zèbre le miroir de la salle de bain, suffit à doucher n’importe quelle bonne humeur. On imagine déjà le devis du miroitier, le démontage de la glace, le transport compliqué d’un objet fragile et une facture qui flirte avec la centaine d’euros pour un grand format.

Depuis quelque temps pourtant, des bricoleurs malins racontent qu’ils ont sauvé un miroir épais fissuré sans le déposer, grâce à une simple seringue et une résine époxy transparente. Ils jurent qu’à une distance normale, la fêlure semble s’être volatilisée en un quart d’heure. De quoi intriguer.

Pourquoi les miroirs épais supportent si bien cette réparation express

Cette astuce vise surtout les miroirs de bonne facture, épais de plus de 4 mm. Sur ce type de verre, la fissure creuse un sillon suffisant pour que la résine se loge en profondeur, au lieu de rester en surface comme un simple vernis. Le verre supporte mieux la légère pression liée à l’injection, ce qui limite le risque de casse nette pendant l’intervention.

Sur un miroir trop fin, la tension interne est plus forte et la moindre erreur peut aggraver le problème. Quand l’épaisseur est au rendez-vous, la résine comble la brèche et soude littéralement les deux lèvres du verre. La fissure cesse alors de progresser, même avec les petits chocs du quotidien ou les variations de température dans une salle de bain humide.

Cette résine qui soude le verre à froid et trompe l’œil

La star de cette réparation reste la résine époxy transparente, un polymère bi-composant qui durcit au repos. Des essais menés en laboratoire, comme ceux d’Intertek en 2023, ont montré qu’une fois polymérisée, elle restitue une grande partie de la résistance initiale du verre. On parle souvent de « soudure à froid » : la résine remplit le vide microscopique de la fissure, puis devient aussi dure que la pierre.

Son autre atout tient à l’optique. Son indice de réfraction est très proche de celui du verre, ce qui permet à la lumière de traverser presque sans rupture. Résultat : la marque, qui accrochait la lumière et attirait l’œil, se voit beaucoup moins, parfois plus du tout selon l’angle. Le tout résiste bien à l’eau et à l’humidité, un point crucial pour un miroir de salle de bain.

Tuto express : effacer une fissure en moins de 20 minutes chez soi

La réussite tient surtout à la préparation. Il faut d’abord bien nettoyer et dégraisser la zone avec de l’alcool à 90° ou un peu d’acétone, appliqué sur un chiffon non pelucheux, sans retoucher ensuite avec les doigts. Une fois la surface impeccable et sèche, on mélange les deux composants de la résine, puis on la transfère dans une seringue à aiguille fine.

Vient le geste clé : injecter lentement la résine au cœur de la fêlure, en partant du bas si le miroir est vertical, pour laisser le produit remonter et chasser l’air. La résine remplit la fissure en moins de 20 minutes de travail. On enlève aussitôt l’excédent avec une lame de rasoir, puis on laisse durcir sans nettoyage agressif pendant au moins 24 heures. Beaucoup se surprennent alors à se dire, soulagés : « Je n’ai même pas eu à le changer ».