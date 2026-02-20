Ce fauteuil pivotant à 127 € chez But a tout d’un modèle à 2 000 €, mais l’offre ne durera pas longtemps

Un fauteuil pivotant peut-il vraiment relooker un salon sans ruiner le budget ? À 127,99 € chez But, le modèle GLENDA Gris promet un tournant déco à saisir.

Entre le vieux fauteuil hérité et la chaise de bureau trop rigide, beaucoup de salons manquent encore d’une assise à la fois belle et confortable. On veut lire, regarder une série ou papoter avec ses invités sans transformer la pièce en salle d’attente ni exploser son budget.

Chez But, un modèle coche justement ces cases sans faire grimper la facture : le fauteuil pivotant GLENDA Gris à 127,99 €. Revêtement en tissu et prix en promo au lieu de 159,99 €, soit 20 % de remise annoncée jusqu’au 27 avril 2026. De quoi changer l’allure du salon en un mouvement de rotation.

Le fauteuil pivotant GLENDA Gris

Visuellement, ce fauteuil joue la carte du minimalisme chaleureux. Son revêtement en tissu polyester gris offre un toucher doux et une couleur intemporelle qui s’accorde aussi bien avec un salon coloré qu’avec une déco plus épurée. Le contraste avec la base noire à 4 branches en acier crée un effet indus chic qui donne tout de suite l’impression d’un intérieur plus travaillé.

Ses dimensions compactes, autour de 63 cm de largeur, 88,5 cm de hauteur et 61 cm de profondeur, permettent de le glisser dans un coin lecture près d’une fenêtre, en face d’un canapé ou même dans un studio sans saturer l’espace. La base pivotante repose sur des embouts de protection, rassurants pour le parquet comme pour le carrelage, tout en gardant une bonne stabilité.

Confort et fonction pivotante

À l’intérieur, la structure en métal est complétée par une mousse en polyuréthane, avec une assise plus dense et un dossier annoncé à 25 kg/m³ pour offrir un maintien ferme mais agréable. On s’y installe volontiers pour feuilleter un magazine, suivre une série ou travailler sur son ordinateur, sans s’enfoncer comme dans un fauteuil de sieste.

La fonction pivotante change vraiment la vie au quotidien : on se tourne vers la télévision, la table basse ou les invités sans déplacer le meuble. Avec une hauteur d’assise d’environ 47 cm, ce fauteuil peut aussi servir de chaise chic pour la salle à manger ou de siège confortable pour un coin bureau de télétravail.

Un prix à 127,99 € qui bouscule le haut de gamme

Affiché à 127,99 € en ce moment chez But, contre 159,99 € hors promotion, le fauteuil GLENDA Gris offre un rapport style/prix très attractif pour un meuble pivotant. La réduction de 20 % est annoncée jusqu’au 27 avril 2026, mais les modèles déco aussi polyvalents à moins de 130 € partent souvent vite.

Aux États-Unis, un fauteuil inclinable vendu sur Wayfair est associé à des modèles Pottery Barn à 2 499 dollars, soit plus de 2 100 dollars d’écart, près de 1 950 euros. Son revêtement est décrit comme « magnifique et doux » par un acheteur Wayfair, rapportait le média Real Simple ; un couple assure qu’ils sont « extrêmement confortables et ils ont l’air si luxueux dans notre pièce ! », un autre parle d’un fauteuil « au delà des attentes » et d’autres notent qu’il « ne prend pas beaucoup de place ». Ici, le GLENDA reprend l’esprit du fauteuil pivotant moderne, mais dans un budget bien plus accessible.