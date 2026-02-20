GiFi lance à 1,50 € cet accessoire lumineux qui change vos soirées d’hiver sans faire grimper la facture, avant rupture

Balcon, terrasse ou jardin plongés dans la nuit alors que l’hiver s’installe ? Un mini luminaire solaire à moins de 2 € s’invite chez GiFi pour réchauffer vos soirées.

La nuit tombe tôt, le vent pince les joues et le balcon reste désespérément noir quand on rentre. Beaucoup renoncent à le décorer, par peur de faire grimper la facture ou de s’embarquer dans une installation compliquée avec rallonges et minuteries capricieuses.

Bonne nouvelle : il existe un petit objet qui change l’ambiance sans changer le budget. Pour 1,50 €, la figurine solaire LED à clipser débarque chez GiFi et promet d’allumer une lueur chaleureuse sur balcon, terrasse ou jardin. Un détail discret, mais qui peut vraiment transformer vos soirées d’hiver.

Un mini luminaire solaire GiFi pour réchauffer les soirées d’hiver

Quand les journées sont encore courtes, voir un point lumineux vous attendre dehors donne tout de suite envie de souffler. Cette petite figurine en forme d’insecte diffuse une lumière blanc chaud, douce et rassurante, qui évoque plus une lanterne que un projecteur. Elle crée un coin cosy sur une rambarde, une jardinière ou une branche nue.

Le principe reste très simple : la figurine se recharge grâce à l’énergie solaire pendant la journée, puis s’allume à la tombée de la nuit. Sans prise ni pile, elle n’ajoute rien à la facture d’électricité et se contente de la clarté du jour pour fonctionner. À ce prix, c’est un petit plaisir accessible même quand le portefeuille est en mode hiver.

Figurine solaire LED à clipser GiFi : les détails à connaître

Vendue autour de 1,50 € en magasin et sur le site de l’enseigne, cette figurine porte le nom d’ »animal solaire à clipser insecte LED blanc chaud ». Elle mesure environ 5,5 x 8 x 7 cm : assez compacte pour se glisser partout, assez visible pour attirer l’œil. Deux modèles sont proposés, une abeille jaune et une coccinelle rouge, tous deux pensés pour l’extérieur et classés dans la décoration de jardin et de Noël.

Son vrai atout, c’est son clip intégré. Il suffit de pincer la base sur une rambarde de balcon, le rebord d’un pot de fleurs, un treillis ou une petite branche : pas de vis, pas d’outils, juste un geste. En choisissant un emplacement bien exposé au soleil dans la journée, on profite ensuite automatiquement de la lumière une fois la nuit tombée.

Idées déco pour faire briller balcon et jardin avec la figurine solaire GiFi

Une seule figurine crée déjà un point lumineux sympathique, par exemple au coin d’une table basse extérieure. En en multipliant quelques-unes le long d’une rambarde ou sur plusieurs pots alignés, l’ambiance change complètement : on obtient un esprit guinguette hivernale, très poétique, même si le jardin est encore en sommeil.

Comme il s’agit d’un arrivage à petit prix, les stocks peuvent partir vite selon les magasins. En cas de rupture, d’autres mini luminaires solaires existent dans les rayons, comme les petites figurines « effet gazon » en forme de hérisson, chien ou hibou. Mais pour les soirées d’hiver, ce duo d’insectes à clipser reste le coup de cœur tout trouvé. Alors, plutôt équipe abeille ou équipe coccinelle pour faire briller vos soirées d’hiver ?