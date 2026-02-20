Astrologie : ces 2 signes du zodiaque vont recevoir une nouvelle inespérée fin février, en faites-vous partie ?

Alors que la fin février clôt un cycle zodiacal chargé, deux signes s’apprêtent à recevoir une nouvelle capable de balayer la grisaille hivernale. Que promettent exactement les astres à ces élus du ciel ?

Entre la grisaille, les factures qui s’empilent et la fatigue de l’hiver, beaucoup attendent un signe capable de changer l’ambiance. Les passionnés d’astrologie scrutent alors le ciel, à l’affût d’une annonce qui ferait basculer le moral. Cette fin de mois s’annonce justement particulière, avec une bonne nouvelle promise à deux signes précis.

Pour l’astrologie occidentale, le Soleil parcourt successivement les douze signes, et l’année zodiacale commence au moment du Bélier, vers le 21 mars. La période de fin février marque donc une sorte de dernier chapitre avant un nouveau cycle. Quand les planètes se rapprochent de façon harmonieuse, via des conjonctions ou des sextiles favorables, certains natifs ressentent ce tournant plus fort que les autres.

Fin février : quand le zodiaque s’anime pour des élus du ciel

Le zodiaque découpe le ciel en douze signes qui se succèdent tout au long de l’année, du Bélier qui ouvre le bal autour du 21 mars jusqu’aux Poissons, derniers de la ronde. Pour aider à retenir cet ordre, on peut se fier à une phrase bien connue : « Par une belle journée torride, des jumeaux, de concert, Léo et Virginie, balancent leurs escarpins en s’agitant capricieusement et versent de l’eau aux poissons ! », comme le rappelle le site jeretiens.net.

« Mais Jérôme n’est qu’un pauvre sot, qui agite son corps, et boit des verres de limace. », propose Hanluo Taihan, tandis que Loïk retient « Cap vers les poissons de la Baie du Taureau; j’aime quand Li-Vie balance le scorpion qui s’agite. » Adrien évoque aussi le Verseau avec « janvier », « premier » ou « premier mois », le Cancer avec « fumer trop de joints donne le cancer » et le Capricorne grâce à « mettre le cap sur une nouvelle année ». Derrière ces jeux de mémoire, un même message : chaque signe a son moment, et certains vivent actuellement un véritable tournant.

Lion : une bonne nouvelle qui remet ce signe au centre de la scène

Signe de Feu né entre le 23 juillet et le 22 août, le Lion apprécie quand la vie lui renvoie lumière et reconnaissance. Selon les prévisions de cette période, la fin du mois pourrait lui offrir une annonce attendue de longue date : validation professionnelle, projet enfin accepté ou proposition qui confirme sa valeur.

En toile de fond, les planètes majeures décrivent un ballet plus favorable, et le Lion se retrouve de nouveau en tête d’affiche. Une rencontre avec une personne influente, un supérieur qui tend la main ou un allié inattendu peut débloquer la suite. L’idéal sera d’accueillir cette chance avec simplicité, sans excès d’orgueil, et de partager la réussite.

Poissons : une révélation émouvante pour clore le cycle de février

Derniers du zodiaque, les Poissons, nés entre le 19 février et le 20 mars, vivent cette période comme un temps d’hyper-sensibilité. Une déclaration d’amour, un geste de réconciliation ou l’aboutissement d’un projet cher au cœur peut réchauffer leur quotidien. Beaucoup auront l’impression que le destin leur souffle enfin un oui qu’ils n’espéraient plus.

Ce signe d’Eau dispose justement, en cette fin d’hiver, d’une intuition décuplée. Les Poissons capteront plus facilement les sous-entendus d’un message, les coïncidences qui se répètent ou la sincérité d’une main tendue. Pour transformer la nouvelle reçue en tournant durable, ils auront tout intérêt à exprimer leurs émotions, dire clairement ce qu’ils désirent et accepter que cette lumière leur soit destinée.