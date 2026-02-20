« Je lui donnais ce complément chaque matin » : cette huile riche en oméga-3 qui met votre chien en danger

Chaque matin, des maîtres versent de l’huile de saumon sur les croquettes de leur chien, persuadés de protéger ses articulations. En France, ce rituel bienveillant cache pourtant un risque discret mais bien réel pour sa coagulation.

« Je lui donnais ce complément chaque matin », persuadée de faire du bien à mon chien. Un filet d’huile dorée sur ses croquettes, pour qu’il ait moins mal aux articulations et un poil plus brillant. Rien qu’un geste d’amour, répété sans vraiment compter les gouttes, encore moins les milligrammes.

En France, six personnes sur dix vivent avec un animal, et le marché du bien-être animal pèse déjà près de 6,7 milliards d’euros. Près d’un Français sur deux a aussi pris des compléments alimentaires pour lui-même en 2024, alors beaucoup veulent la même attention pour leur chien. Derrière ce réflexe généreux se cache pourtant un risque précis, lié à l’huile de saumon pour chien.

Huile de saumon pour chien : pourquoi tout le monde s’y est mis

L’huile de saumon, de krill ou de sardine est riche en oméga-3, en particulier en EPA et DHA. Ces acides gras aident à fabriquer des anti-inflammatoires naturels, utiles pour les articulations, la peau ou le pelage. « Les aliments complémentaires, bien formulés et suffisamment dosés, apportent une vraie différence. L’EPA et le DHA permettent à l’animal de fabriquer ses propres anti-inflammatoires naturels, sans toxicité digestive ou rénale. Plus tôt on met en place cette supplémentation, meilleure sera la réponse clinique sur le long terme », explique le Dr Clavel, vétérinaire spécialisée en nutrition, citée par Savoir Animal.

Les maîtres sont nombreux à réclamer ce confort : 71 % affirment que le bien-être de leur compagnon passe avant tout. « Les consommateurs veulent aujourd’hui pour leurs chiens, ce qu’ils font pour eux, des compléments alimentaires, une meilleure alimentation », explique Valentin Housieaux, responsable de l’entreprise Dog Chef, interrogé par Franceinfo. Dans le même temps, environ 50 % des chiens et chats sont obèses, et chaque cuillère d’huile reste très calorique.

Oméga-3 et coagulation : quand le bon complément déborde

Le problème n’arrive pas à la première goutte, mais au surdosage répété. Les oméga-3 fluidifient le sang ; en excès, ils bloquent l’agrégation des plaquettes, ce petit « bouchon » qui arrête un saignement. Le chien peut alors développer des hémorragies internes, des saignements de nez inexpliqués, des bleus sur les muqueuses ou saigner longtemps après une simple coupure.

Le pire scénario survient souvent lors d’un détartrage ou d’une petite chirurgie : tout est prêt, mais le sang ne coagule plus assez, et l’intervention devient dangereuse. Pour limiter ce risque, les vétérinaires recommandent de rester entre 50 et 75 mg d’EPA+DHA par kilo de poids corporel. Une huile très concentrée peut contenir 1 500 mg par cuillère à café : donnée à un carlin de 8 kg, on dépasse largement ce seuil sans s’en rendre compte.

Les bons réflexes pour garder l’huile… et votre chien en sécurité

Oublier la dose « à l’œil » est la première étape. Il faut lire l’étiquette, repérer le total EPA+DHA par ml ou par cuillère, puis diviser par le poids du chien. Pour les petits gabarits, les pompes standard sont souvent trop fortes ; une seringue graduée ou une petite pipette donnent une mesure bien plus fiable. Avant toute opération, mieux vaut arrêter les oméga-3 au moins dix jours et prévenir le vétérinaire.

Dès le début d’une cure, certains signes doivent alerter :

selles très noires ou présence de sang,

saignements de nez répétés,

bleus inhabituels sur la peau ou les gencives,

fatigue marquée, pâleur des muqueuses,

diarrhées persistantes après l’ajout de l’huile.