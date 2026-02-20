Rappel conso : attention à cette lampe pour enfants vendue chez Centrakor, elle peut abîmer la vue des plus petits

Signalée sur RappelConso, une lampe à histoires pour enfants vendue notamment chez Centrakor fait l’objet d’un rappel pour risque pour la vue. Quels modèles sont concernés et comment réagir sans paniquer ?

Une simple lampe de chevet peut suffire à abîmer les yeux d’un enfant. En France, un jouet lumineux pour tout-petits vient d’être placé sous surveillance, au point de faire l’objet d’un rappel national pour risque pour la vue.

Le 18 février 2026, la plateforme officielle RappelConso, pilotée par la DGCCRF, a signalé le retrait de la « Lampe à histoires » de la marque Ostaria les Minis, une petite lampe LED qui projette des images grâce à des disques. Vendue dans des magasins de déstockage, surtout chez Centrakor, elle est suspectée de provoquer un « dommage à la vue » chez les plus jeunes. De quoi inquiéter bien des parents.

Lampe à histoires Ostaria les Minis : le jouet rappelé partout en France

Le produit rappelé est une lampe pour enfants de catégorie Jouets, identifiée sous la référence 37605 et le code-barres GTIN 3235463376059. Elle a été commercialisée sur l’ensemble du territoire du 3 avril 2025 au 11 février 2026, principalement dans les enseignes de déstockage et les magasins Centrakor.

Tous les lots de cette lampe sont concernés, sans exception, précise la fiche de rappel. Les familles qui en possèdent une sont invitées à ne plus l’utiliser et à la rapporter en point de vente pour obtenir un remboursement, possible jusqu’au 22 mai 2026 sur présentation d’une preuve d’achat.

Un rayonnement LED jugé dangereux pour la vue des enfants

Selon les autorités, le risque vient d’une « non-conformité concernant la puissance de rayonnement LED (norme EN 62115 – clause 19) ainsi que des erreurs de marquages », relevée sur ce modèle et décrite dans la fiche de rappel relayée par Midi Libre. La lumière projetée peut être très concentrée et, à courte distance, fatiguer fortement les yeux d’un jeune enfant. Chez les plus petits, le cristallin laisse passer davantage de rayons lumineux, dont la lumière bleue, ce qui rend leurs yeux plus vulnérables.

Une exposition répétée à une source trop forte peut provoquer gêne, rougeurs, maux de tête ou vision floue. En cas de comportement inhabituel de l’enfant après avoir joué avec la lampe, les spécialistes de la vue conseillent de consulter un ophtalmologiste pour vérifier l’absence de lésion de la cornée ou de la rétine.

Que faire si votre enfant a utilisé cette lampe Centrakor ?

Si vous reconnaissez cette lampe à la maison, quelques gestes simples sont recommandés :

Arrêter immédiatement toute utilisation et retirer la lampe de la chambre de l’enfant.

Ne pas laisser l’enfant regarder directement la LED ou jouer avec l’appareil éteint.

Rapporter le produit dans le magasin d’achat, avec ticket de caisse ou justificatif bancaire, pour obtenir un remboursement.

Pour la suite, les ophtalmologistes rappellent de garder une distance confortable avec toute lumière artificielle, qu’il s’agisse de jouets, de veilleuses ou d’écrans, et de limiter la durée d’exposition des enfants. Les parents peuvent aussi consulter régulièrement le site RappelConso pour suivre les rappels de jouets publiés en France et vérifier qu’aucun autre produit de la maison ne présente de risque pour la vue.