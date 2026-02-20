Avant de sortir le rouleau, voici la tendance plafond en bois ultra graphique qui change tout au salon

En 2025‑2026, les intérieurs français troquent le plafond blanc au rouleau pour des tasseaux de bois spectaculaires. Comment ce cinquième mur devient la nouvelle arme déco de votre salon ?

Quand on refait un salon, on termine souvent par le plafond, au rouleau, en blanc, presque par réflexe. Ce geste rassurant appartenait au kit de survie des travaux. Sauf qu’une nouvelle vague déco est en train de transformer ce cinquième mur en véritable scène principale. Et le rouleau perd doucement du terrain.

Depuis les tendances 2025‑2026, les plafonds se couvrent de couleurs profondes, de chaux texturée, de matières naturelles. Ils ne se contentent plus d’effacer les défauts, ils signent le style de la pièce. Dans ce mouvement, une idée fait un carton : remplacer la simple couche de peinture par un plafond tasseaux bois ultra graphique. Intrigant, non ?

Pourquoi le plafond en tasseaux de bois fait oublier le rouleau

Longtemps, le plafond a servi de toile de fond neutre, souvent blanc cassé passé au rouleau en fin de chantier. Aujourd’hui, les architectes d’intérieur parlent de ce cinquième mur et y concentrent les effets : color drenching où murs et plafond partagent la même teinte sourde, nuances sombres enveloppantes, faux plafonds lumineux ou boisés qui structurent l’espace.

Dans cette nouvelle approche, le bois s’impose. Le site Leroy Merlin décrit « Un plafond habillé de tasseaux de bois » créant un « effet graphique très fort », une façon simple de transformer un séjour aux murs blancs. De son côté, Joli Place résume l’engouement actuel en évoquant la « folie des tasseaux », preuve que ce détail autrefois discret est devenu une star de la déco.

Comment adopter un plafond tasseaux bois sans se tromper

Un plafond tasseaux bois fonctionne aussi bien dans un loft à grande hauteur que dans un séjour standard, à condition de bien doser. Le Journal des Femmes parle d’un résultat « bluffant » quand les lattes montent du sol jusqu’au plafond dans une grande pièce, façon cage d’architecture. Dans un petit volume, on préfère souvent n’habiller qu’une zone, au‑dessus du canapé ou de la tête de lit.

Pour visualiser, on peut imaginer quelques configurations très simples :

Dans un salon, un ruban de tasseaux qui démarre derrière le meuble TV et se prolonge au plafond jusqu’à la suspension.

Dans une chambre, un mur de lit en bois qui remonte sur 1 mètre au plafond pour créer un effet alcôve.

Dans un couloir, une bande de lattes et de spots alignés qui guide le regard et réchauffe un espace souvent froid.

Idées déco canon avec un plafond tasseaux bois

Pour un style très actuel, le plafond bois se marie bien avec les murs peints dans la même teinte sourde, façon color drenching, en vert sauge ou bleu nuit, tandis que le chêne clair apporte la touche chaleureuse. On peut aussi choisir un plafond sombre et glisser des bandes LED entre les lames pour un esprit lounge plus intimiste.

Bricoleurs confirmés optent souvent pour des tasseaux bruts vissés sur une ossature, quand d’autres préfèrent des panneaux prêts à poser qui améliorent aussi l’acoustique. Dans tous les cas, cette peau de bois qui court au plafond change complètement la perception de la pièce et rend presque impensable le retour au simple coup de rouleau blanc.