Carrefour : ce saucisson très populaire rappelé en urgence, il peut provoquer fièvre, vomissements et fortes douleurs

Un saucisson Reflets de France vendu chez Carrefour fait l’objet d’un rappel national pour suspicion de salmonelles. Quels lots sont visés et comment réagir en cas de symptômes ?

Un simple apéro peut basculer en mauvaise expérience. Un saucisson vendu chez Carrefour fait l’objet d’un rappel dans toute la France en raison de bactéries dangereuses. Après consommation, ce produit peut provoquer fièvre, vomissements et douleurs digestives. Le risque vise un modèle bien précis, déjà mis en rayon dans de nombreux magasins.

Jeudi 19 février, le site Rappel Conso a diffusé cette alerte sanitaire concernant un saucisson de la marque Reflets de France, contaminé par des salmonelles. Ces bactéries à l’origine de la salmonellose provoquent des troubles digestifs parfois importants, avec fièvre possible. Avant d’ouvrir votre paquet pour l’apéro, mieux vaut vérifier s’il fait partie des lots rappelés.

Rappel saucisson Carrefour : le produit Reflets de France à identifier

Le rappel vise une saucisse sèche droite de l’Ardèche IGP 250 g, vendue sous la marque Reflets de France dans les magasins Carrefour de la France entière. Ce produit a été commercialisé entre le 9 et le 18 février 2026. Le problème vient de la présence de bactéries salmonelles dans certains lots. Pour ce rappel, seuls les lots suivants sont concernés :

GTIN : 3560071240844

Lot 20410015, date de durabilité minimale 12/04/2026

Lot 20400115, date de durabilité minimale 10/04/2026

Si le code GTIN, le numéro de lot et la date figurant sur votre emballage correspondent à l’une de ces références, ne servez surtout pas ce saucisson. Rangez-le à part en attendant de décider si vous allez le détruire ou le rapporter en magasin, sans en manger de nouveau morceau entre-temps.

Fièvre, vomissements : les symptômes possibles de la salmonellose

La maladie provoquée par ces bactéries porte un nom bien connu : la salmonellose. Elle se manifeste vite après ingestion. Elle se traduit « par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6 heures à 72 heures après la consommation des produits contaminés », explique le site Rappel Conso.

Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, ces signes peuvent être plus marqués. Si vous avez mangé ce saucisson et ressentez ces symptômes, Rappel Conso recommande de consulter votre médecin traitant en lui signalant cette consommation. En l’absence de signe dans les 7 jours suivant la dégustation, il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous.

Que faire si vous possédez ce saucisson Carrefour à la maison ?

Pour les consommateurs qui retrouvent ce produit chez eux, la consigne est très claire. Rappel Conso vous invite à « ne plus consommer, détruire ou rapporter le produit au point de vente ». Pour toute question complémentaire, vous pouvez joindre le service consommateur au 07.70.07.93.21. Enfin, pour les aliments qui doivent être cuits, le site rappelle que « si le produit doit subir une cuisson avant consommation, la cuisson à cœur des produits à +65°C permet de détruire ces bactéries et de prévenir les conséquences d’une telle contamination ».