Film plastique : ce geste toxique à bannir, cet emballage lavable à 2 € dure 2 ans et se fabrique en 5 minutes

Dans les cuisines françaises, le film plastique inquiète autant pour la santé que pour les déchets. Une astuce de bee wrap maison, rapide et à petit prix, change la donne sans rien compliquer.

Un demi-citron oublié dans la porte du frigo, un reste de gratin dans un bol, et le geste part tout seul : on déchire un morceau de film plastique qui finira à la poubelle le lendemain. Répété jour après jour dans les cuisines, ce réflexe pèse lourd sur les déchets ménagers et sur le budget courses. Pourtant, dans des foyers qui veulent alléger leurs poubelles, une autre habitude s’installe discrètement.

Longtemps vu comme un indispensable, ce film issu du pétrole se révèle polluant, lent à se dégrader et soupçonné d’apporter des microplastiques jusque dans nos assiettes. Face à ces doutes, certains pays ont déjà commencé à le bannir et, en France, beaucoup cherchent une solution plus douce pour la planète et pour la santé. Cette solution tient dans un simple carré de tissu ciré, lavable, qui peut remplacer des dizaines de rouleaux jetables ; reste à voir comment le fabriquer.

Pourquoi remplacer le film plastique par un bee wrap maison

Inventé dans les années 1940, le film étirable repose sur des polymères issus du pétrole et met des centaines d’années à disparaître. Il s’ajoute à la masse de plastiques qui envahissent déjà sols et océans. Le Japon, Taïwan ou la Nouvelle-Zélande ont commencé à l’interdire, signe que même les États cherchent des alternatives durables.

Le microbiologiste Christophe Mercier-Thellier est très direct : « Le film alimentaire, ça devrait être interdit, c’est du PVC. C’est une horreur », a-t-il expliqué sur RTL. Il prévient aussi que « si vous mettez le film alimentaire au contact d’une béchamel ou d’une vinaigrette, le gras extrait du film des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens puissants ». Pour l’aluminium, il ajoute : « Le papier alu ne me pose pas de problème tant qu’il est pas chauffé. L’incompatibilité de l’alu, c’est de chauffer avec du sel et de l’acide. Vous voyez la papillote du poisson avec du citron, ça vous êtes sûr que c’est vraiment pas bon pour la santé, ça extrait de l’aluminium vide. » Et de conclure : « l’alu c’est très bien à froid, mais le film alimentaire ce n’est jamais bien. Le pire c’est vraiment le film alimentaire, jetez-le ». Dans les cuisines, on revient aux boîtes en verre et aux emballages textiles lavables.

Bee wrap maison : l’emballage réutilisable qui change la vie en cuisine

Concrètement, un bee wrap maison est un carré de coton enduit de cire qui se moule sur un bol ou un aliment grâce à la chaleur des mains. Il laisse respirer la nourriture et conserve plus longtemps un citron entamé, un morceau de fromage ou un sandwich. Réutilisé pendant 1 à 2 ans, il remplace des rouleaux jetables et coûte environ 2 euros à fabriquer, contre 8 à 15 euros pour des modèles vendus en boutique.

Fabriquer un bee wrap maison en 5 minutes : les étapes clés

On découpe un carré de coton, on y répartit environ 30 grammes de cire en pépites puis on le pose sur du papier cuisson. La plaque passe au four à 80 °C : en 5 minutes, la cire fond et imprègne le tissu. Il suffit de le soulever par les coins pour le laisser durcir, puis de le laver uniquement à l’eau froide avec du savon.