Film plastique : pourquoi un médecin vous conseille de le jeter et comment cette astuce à 2 € le remplace

Ras-le-bol du film plastique qui colle, pollue et inquiète les médecins ? Une astuce maison à moins de 2 € bouleverse discrètement notre façon de conserver les aliments.

Vous voyez ce moment où le film plastique s’accroche à lui-même, se déchire de travers et finit en boule dans la poubelle ? Chaque rouleau payée quelques euros part en fumée après quelques minutes d’usage, tout comme la patience. De plus en plus de foyers affirment avoir carrément arrêté d’en acheter grâce à une astuce à moins de 2 euros.

Le déclic vient souvent d’une prise de conscience santé autant qu’écologique. Microplastiques omniprésents, plastiques à usage unique qui s’empilent dans la cuisine… et ce constat sans détour : « Le film alimentaire, ça devrait être interdit, c’est du PVC. C’est une horreur », alertait Christophe Mercier-Thellier au micro de RTL. Reste à savoir par quoi remplacer ce fidèle rouleau transparent.

Pourquoi le film plastique est dans le viseur des médecins et des écolos

Sous beaucoup de boîtes de film figure pourtant la mention « convient pour l’emballage de tous les aliments sauf les aliments gras ». Une précision loin d’être anodine. Christophe Mercier-Thellier rappelle que « si vous mettez le film alimentaire au contact d’une béchamel ou d’une vinaigrette, le gras extrait du film des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens puissants ». Pour limiter ces risques, explique-t-il, « le mieux reste de conserver ses aliments dans une boîte en verre ».

Sur le plan écologique, le film étirable reste difficile à recycler et finit presque toujours incinéré ou enfoui. L’association Zero Waste France estime qu’un seul emballage en tissu ciré peut éviter près de 300 mètres de film plastique. Pour les alternatives, Christophe Mercier-Thellier juge que « Le papier alu ne me pose pas de problème tant qu’il est pas chauffé. L’incompatibilité de l’alu, c’est de chauffer avec du sel et de l’acide. Vous voyez la papillote du poisson avec du citron, ça vous êtes sûr que c’est vraiment pas bon pour la santé, ça extrait de l’aluminium vide. » Et de conclure : « l’alu c’est très bien à froid, mais le film alimentaire ce n’est jamais bien. Le pire c’est vraiment le film alimentaire, jetez-le ».

L’astuce à 2 euros : des emballages à la cire d’abeille réutilisables

Face à ce constat, beaucoup adoptent une alternative au film plastique toute simple : les emballages à la cire d’abeille, ou bee wrap. En magasin bio, un lot de trois se vend souvent entre 15 et 20 euros. En les fabriquant avec du coton de récupération et de la cire achetée en vrac, le coût d’un carré de 25×25 cm tombe autour de 2 euros.

Concrètement, on découpe un carré de coton fin, lavé et repassé, on le pose sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis on parsème environ 30 g de cire d’abeille ou de cire végétale. Le four est préchauffé à 80°C : en 5 minutes, la cire fond, imprègne les fibres, le tissu se fige et devient un couvercle flexible et réutilisable.

Une cuisine plus simple : usage, entretien et durée de vie

Une fois refroidi, le bee wrap sert à couvrir plats ou à envelopper fruits, avocat, fromage, sandwichs. La chaleur des mains le rend malléable, puis il durcit en refroidissant. Lavé à l’eau froide avec savon doux, jamais après viande ou poisson crus, il dure un à deux ans avant de finir au compost ou comme allume-feu.