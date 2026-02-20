Ces 2 signes du zodiaque s’enlisent dans la routine : leurs habitudes menacent, sans le savoir, leur bien-être

À la fin de l’hiver, quand la France vit au ralenti, Taureau et Vierge s’agrippent à leurs habitudes jusqu’à s’y enfermer. Que se passe-t-il quand cette routine rassurante commence à grignoter leur bien-être ?

En cette fin d’hiver, quand le ciel reste gris et que l’on rêve de plaid, beaucoup s’accrochent à leur routine. Ces gestes répétés rassurent et donnent l’impression de tenir le contrôle dans un quotidien pressé.

Pour certains, les prédictions vont pourtant dans le sens inverse et encouragent le changement. « Financièrement, la chance est de votre côté : attendez-vous à des surprises agréables », assure l’horoscope de la Balance cité par Marie Claire, qui ajoute : « La chance vous sourira cette fois. Il s’agira probablement mais pas nécessairement d’une bonne rentrée d’argent ; ce pourra être quelque chose d’autre d’également très agréable. Profitez-en à fond en vous disant que cela ne peut arriver tous les jours. « Il faut gouverner la Fortune comme la santé : en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise » ». Pour deux signes de Terre, en revanche, cette zone de confort prend parfois une tournure bien moins joyeuse.

Quand la chance bouscule certains signes et laisse Taureau et Vierge s’enliser

Pour les Gémeaux, l’accent porte sur le mouvement professionnel : « Dans le domaine professionnel, un courant de chance s’installerait, apportant expansion et réalisation des projets », puis « La bougeotte et l’attrait de la nouveauté vont continuer à vous attirer fortement. Un excellent courant de chance favorisera vos entreprises et vous donnera une belle expansion de carrière. » L’horoscope précise enfin : « Sur le plan matériel, vous serez très efficace et compétent. Vous parviendrez à résoudre des problèmes délicats, et vous gérerez habilement vos finances. Toutefois, attention à certaines envies d’achat ! »

Chez le Lion, signe de Feu, le message reste celui du mouvement. On peut lire : « Côté financier, votre charme naturel pourrait attirer la chance, facilitant ainsi des rentrées d’argent et des propositions d’avancement sans que vous n’ayez à beaucoup d’efforts », avant cet avertissement : « Attention à ne pas perdre de vue la réalité et la nécessité de modération. » Puis vient cette promesse : « Votre charme sera à l’origine de l’a chance insolente que vous aurez ce jour. L’argent devrait rentrer facilement ; vous pourriez l’avoir presque en claquant des doigts. Quant à l’avancement dont vous rêvez, on vous le proposera spontanément. Vous pourrez parler haut et fort et affirmer ce que vous avez de plus authentique : on vous écoutera. »

Taureau : quand le confort tourne à l’inertie et pèse sur le bien-être

Face à ces signes pour qui la nouveauté semble presque naturelle, le Taureau réagit souvent à l’opposé. Gouverné par Vénus et signe Fixe, il adore le canapé moelleux, le bon repas et la stabilité matérielle, au point que cette recherche de confort se transforme parfois en inertie redoutable qui fige ses choix.

Quand il reste dans un travail ennuyeux ou une relation qui s’essouffle uniquement parce que l’inconnu l’angoisse, le Taureau préfère souvent un inconfort familier à une liberté nouvelle. À la longue, fatigue, lourdeur, manque d’entrain et isolement transforment sa zone de confort en prison dorée.

Vierge : quand les rituels rassurants finissent par peser sur le bien-être

Chez la Vierge, gouvernée par Mercure, le piège passe par le contrôle. Son esprit analytique met en place rituels, listes et horaires au millimètre : tout doit être optimisé. Si un imprévu survient, la Vierge perd alors ses moyens et cette rigidité mentale crée une tension nerveuse permanente.