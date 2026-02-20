Astrologie : en couple, ces deux signes vont pouvoir lancer ce 20 février un projet qui peut tout bouleverser

Ce 20 février 2026, les couples Bélier Capricorne profitent d’un alignement rare qui apaise les tensions et ravive le désir. Jusqu’où cette énergie peut-elle les mener aujourd’hui ?

Un bel alignement planétaire met en lumière deux signes du zodiaque et annonce une journée différente des autres. Pour certains couples, l’énergie du ciel peut apaiser les tensions, donner envie de se parler vraiment, voire de lancer un projet commun sans trop savoir d’où vient cet élan.

Ce vendredi 20 février 2026 met surtout sous les projecteurs les natifs du Bélier et du Capricorne, lorsqu’ils sont liés par une histoire d’amour. Le duo formé par ces deux tempéraments se voit offrir une parenthèse où l’amour reprend le dessus sur le quotidien. Une porte entrebâillée vers de grandes choses à deux.

Pourquoi le couple Bélier Capricorne est porté par les astres

Pour le Capricorne, les prévisions annoncent d’abord une accalmie bienvenue. « Les astres annoncent un climat de détente en couple, favorisant le dialogue après les soucis récents », commente l’horoscope amoureux du Capricorne, cité par marieclaire.fr. L’aspect de Saturne annonce une journée pour se rapprocher, loin des crispations des semaines passées.

Le message est clair : « Cet aspect de Saturne concerne avant tout la vie de couple. Marié, vous ferez tout pour vous rapprocher de votre conjoint, qui sera aux petits soins pour vous. Si vous vivez seul, la journée pourra être marquée par un coup de coeur. Emballement de courte durée ou engouement plus sérieux ? Seul l’avenir vous le dira. » L’horoscope avertit aussi : « Avec cette ambiance planétaire, vous serez craintif et anxieux dans le domaine affectif. Vous redouterez de voir se détacher de vous les êtres que vous aimez. Et cette peur vous paralysera. Vous ferez bien de réagir, en vous efforçant de montrer votre amour par des faits et gestes, car « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare). »

Bélier : une vie sentimentale en pleine harmonie à partager

Chez le Bélier, l’accent est mis sur un courant plus léger et joyeux. « Avec un alignement favorable de Vénus, votre vie sentimentale est en pleine harmonie », annonce l’horoscope du Bélier. Tout indique un ciel propice à l’amour, idéal pour nourrir une forte compatibilité amoureuse Bélier Capricorne lorsque ces deux signes sont engagés ensemble.

Le même texte précise : « Cet aspect de Vénus sera bénéfique pour votre vie sentimentale. Tout marchera comme sur des roulettes. Si vous êtes un coeur à prendre, vous ferez une rencontre qui comblera tous vos désirs. Et si vous entretenez déjà une relation plus ou moins suivie, vous saurez faire le nécessaire pour éviter que vos amours ne s’enlisent ou ne se banalisent. » Un bémol pourtant : « Avec cette ambiance planétaire, votre vitalité sera excellente, mais votre moral accusera des fluctuations. Sachez que vous n’avez rien de vraiment sérieux à redouter en ce moment. Juste quelques petites contrariétés familiales ou professionnelles, à gérer avec méthode, et surtout sans vous démonter. »

Couple Bélier Capricorne : une journée pour faire de grandes choses ensemble

Dans un couple où l’un est Bélier et l’autre Capricorne, cette combinaison de détente et d’élan amoureux crée un terrain fertile pour avancer ensemble : discussion sincère, décision à poser, premier jet d’un projet commun ou simple geste tendre qui change tout.