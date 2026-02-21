Nouvel An chinois : ces perles de coco au cœur fondant, la recette ultra moelleuse que tout le monde rate sans le savoir

En quête d’un dessert de Nouvel An chinois aussi réconfortant que bluffant ? Ces perles de coco ultra moelleuses cachent un cœur fondant dont la texture surprend.

Quand le froid s’installe et que l’on rêve d’évasion, la table devient un terrain de voyage. Parmi les douceurs asiatiques qui réchauffent, les perles de coco ont une place à part : petites boules blanches servies en fin de repas, elles s’invitent désormais dans les menus maison de Nouvel An chinois.

On les aime pour leur contraste : une enveloppe de riz gluant douce et légèrement élastique qui cache un cœur fondant. Aux haricots mungo ou au chocolat, cette gourmandise, souvent commandée au restaurant, se révèle finalement très simple à réussir chez soi, avec quelques gestes clés.

Perles de coco du Nouvel An chinois

Ces bouchées, aussi appelées zhen zhu wan, viennent du sud de la Chine et se retrouvent aujourd’hui dans de nombreux menus asiatiques. Leur base reste identique : une pâte de farine de riz gluant, qui devient légèrement translucide à la cuisson vapeur et offre ce moelleux si particulier sous la noix de coco râpée.

Traditionnellement, on les garnit d’une pâte de haricots mungo sucrée et parfumée, qui forme un cœur dense et crémeux. Servies tièdes, juste après la cuisson, ces boules de neige asiatiques trouvent tout naturellement leur place sur un plateau de desserts du Nouvel An lunaire, à côté des fruits et autres douceurs porte-bonheur.

Ingrédients pour des perles de coco ultra moelleuses

Pour une douzaine de perles immaculées, quelques produits suffisent, faciles à trouver en épicerie asiatique. Chaque ingrédient influe sur le moelleux de la pâte et la tenue de la farce :

200 g de farine de riz gluant

100 g de sucre en poudre

200 ml de lait de coco

150 g de haricots mungo décortiqués

50 g de noix de coco râpée pour l’enrobage

1 pincée de sel

Les haricots trempent, puis cuisent à la vapeur avant d’être écrasés avec le sucre pour former une purée lisse. On prépare ensuite la pâte en dissolvant le sucre dans le lait de coco tiède, versé peu à peu sur la farine. Après pétrissage, la boule doit être souple, ne plus coller aux doigts, avec une texture qui rappelle un lobe d’oreille, puis reposer une vingtaine de minutes sous un linge humide.

Cuisson et variante chocolat des perles de coco fondantes

La cuisson se fait à la vapeur, dans un panier tapissé de papier cuisson ou d’une feuille de bananier, en espaçant bien les boules car elles gonflent un peu. Il faut compter entre 12 et 20 minutes selon la taille ; quand la pâte devient translucide et tendre, les perles sont prêtes. On les roule aussitôt dans la noix de coco râpée, puis on les sert tièdes, quand la pâte de riz gluant et le parfum de lait de coco sont au meilleur.

Pour varier lors du Nouvel An chinois, on peut remplacer la farce de haricots par un carré de chocolat noir glissé au centre de la pâte. Après une cuisson dans l’eau bouillante pendant 3 à 4 minutes, le cœur devient coulant et contraste avec le moelleux de l’enveloppe coco.