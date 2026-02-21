Petits boutons sur les bras : ce gommage maison les lisse en 2 minutes, à condition de ne plus faire cette erreur

Petits boutons secs qui accrochent sous la main, surtout sur l’arrière des bras ? Ce rituel express et gourmand sous la douche pourrait bien changer la texture de votre peau.

En fin d’hiver, beaucoup découvrent au toucher l’arrière de leurs bras : la peau accroche, granuleuse, presque râpeuse. Ces petits reliefs secs, qui s’étendent parfois aux cuisses ou aux fesses, donnent vite envie de cacher ses manches alors que les beaux jours arrivent. Derrière cette peau rêche se cache un phénomène très courant, loin d’un manque d’hygiène.

Il s’agit le plus souvent de kératose pilaire : des petits bouchons de kératine qui obstruent les follicules pileux et donnent cette fameuse « peau de poulet ». Près d’une personne sur deux y serait confrontée au cours de sa vie. La bonne nouvelle, c’est qu’un kératose pilaire gommage maison, ultra doux et parfumé à la cerise, peut déjà lisser la surface en 2 minutes sous la douche.

Pourquoi vos bras deviennent granuleux en fin d’hiver

Quand il fait froid dehors et que le chauffage tourne à plein régime, la peau se dessèche et élimine moins bien ses cellules mortes. Les pulls en laine ou en matières synthétiques frottent sur l’arrière des bras et renforcent ce blocage de la kératine. Résultat : de minuscules boutons secs, parfois rouges, mais totalement bénins.

Beaucoup essayent alors de « décaper » avec des gommages à gros grains ou des gants qui grattent. Mauvaise idée : ce type d’exfoliation trop agressive irrite les follicules, abîme la barrière protectrice et pousse la peau à fabriquer encore plus de kératine. Pour casser ce cercle, la clé reste la douceur et la nutrition.

Le gommage gourmand à la cerise : simple, doux et efficace

Ce soin maison repose sur un trio très accessible. Le savon de Castillesucre fin assure une exfoliation mécanique délicate : ses grains fondent au contact de l’eau tiède, ce qui limite naturellement le frottement. L’huile de coco apporte des acides gras qui assouplissent les zones rugueuses et laissent un voile satiné.

Pour préparer votre gommage à la cerise, il suffit de mélanger dans un bol propre :

100 g de sucre fin (blanc ou roux)

2 cuillères à soupe d’huile de coco fondue

1 cuillère à soupe de savon de Castille liquide

10 gouttes de fragrance naturelle de cerise

1/4 de cuillère à café de mica rouge (facultatif)

On obtient une texture de sable mouillé, légèrement crémeuse, qui sent le bonbon à la cerise et transforme la douche en vraie pause plaisir.

Comment l’appliquer sous la douche pour lisser vos bras

Sur peau propre et bien humide, à l’eau tiède, prélevez une noisette généreuse de gommage et massez l’arrière des bras par mouvements circulaires lents, sans appuyer. Une minute par bras suffit : le sucre commence à fondre, le savon nettoie, l’huile nourrit. Rincez abondamment, puis séchez en tamponnant pour ne pas enlever le film protecteur.

Ce rituel peut se faire une à deux fois par semaine selon la sensibilité de votre peau. Entre les séances, hydratez avec un lait corps riche et pensez à boire suffisamment, à consommer des oméga-3 (poissons gras, noix, graines) et à soigner votre sommeil : une barrière cutanée bien nourrie de l’intérieur résiste mieux aux petits boutons rugueux.