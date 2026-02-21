Vous n’osez jamais les jupes à franges ? Ce modèle long 2026 affine la silhouette et fait oublier toutes les autres

Longtemps cantonnée aux souvenirs de festivals, la jupe à franges longue s’impose en 2026 comme nouvelle alliée des silhouettes. Mais quel modèle ose vraiment tout changer ?

Pendant des années, la jupe à franges est restée pour beaucoup synonyme de déguisement de cow-girl ou de souvenirs de festivals boueux. En février 2026, au moment où nos tenues d’hiver tournent en rond, cette image colle encore à la peau de cette pièce. On la croit trop voyante, peu portable au bureau, réservée aux podiums ou aux soirées costumées.

La réalité est tout autre : une nouvelle génération de jupe à franges longue s’est imposée, vue sur les podiums, sur Instagram et dans les rayons des grandes enseignes. Longueurs midi ou maxi, matières nobles, allure boho-chic très travaillée… Plusieurs titres mode français expliquent qu’elle a même pris la place de la jupe en daim cet hiver, avant d’être annoncée parmi les grandes tendances du printemps-été 2026. Le secret tient à quelques détails très précis.

Jupe à franges longue : du souvenir de festival à la pièce chic de 2026

L’image qui bloque encore souvent, c’est celle de la mini-jupe en suédine camel façon festival 2016 : ultra courte, franges rigides, taille basse. Ce type de modèle coupe la jambe, manque d’élégance et fige immédiatement le look. On comprend alors pourquoi beaucoup de femmes n’osaient pas franchir le pas pour le bureau ou une sortie en ville.

La version 2026 n’a plus rien à voir. La jupe à franges affiche une longueur midi qui s’arrête au milieu du mollet ou une longueur maxi qui frôle la cheville. Les franges ne sont plus un simple décor posé sur l’ourlet : elles construisent l’architecture du vêtement, en partant parfois de la mi-cuisse. Maille lourde, laine, soie mélangée ou suède souple offrent un tombé dense et fluide qui change tout.

Pourquoi la jupe à franges longue affine la silhouette sans la mouler

Visuellement, les franges se comportent comme une multitude de lignes verticales. Le regard glisse vers le bas, ce qui étire la jambe bien plus qu’une jupe droite classique. Contrairement à une jupe crayon qui moule ou à certains plis qui épaississent les hanches, la jupe à franges dessine une colonne souple : la jambe est suggérée, jamais exposée brutalement.

Autre atout, le mouvement. À chaque pas, les franges s’animent et créent un léger flou autour des genoux ou des mollets, idéal quand on préfère les laisser un peu dans l’ombre. Pour que l’effet reste chic, la règle d’or est une matière fluide et lourde, qui retombe bien. Quelques questions rapides à se poser en cabine avant de craquer pour une jupe à franges longue :

Les franges retombent-elles droites après quelques pas ?

L’ourlet coupe-t-il la jambe à un endroit flatteur (juste au-dessus de la cheville ou au milieu du mollet) ?

Pouvez-vous vous asseoir, monter des marches et marcher vite sans être gênée ?

Comment porter la jupe à franges longue sans faux pas

Comme le bas est déjà très présent, le haut doit rester sobre : t-shirt blanc en coton épais, chemise immaculée ou gros pull en maille fonctionnent à merveille, dans l’esprit des jupes bohèmes longues qui flattent toutes les morphologies. Un blazer masculin structure l’ensemble. Aux pieds, on oublie les santiags pour éviter le total look western : bottes tubes minimalistes ou escarpins à bouts pointus prolongent la ligne de jambe et donnent une allure ultra urbaine.

Dans la vraie vie, ce type de jupe longue rassure autant qu’il embellit. Sur un modèle mi-long en velours côtelé, une cliente dit, citée par Bibamagazine : « Jolie et bien coupée. Confortable. », une autre évoque une « Qualité parfaite » et une troisième raconte : « Je suis absolument ravie de ma jupe en velours côtelé ! Elle a un look à la fois sportif et élégant, et ses deux grandes poches sont incroyablement pratiques. La coupe est parfaite et la matière est très confortable – je la recommande vivement ! ». Entre liberté de mouvement et tombé flatteur, la jupe à franges longue s’inscrit dans cette même veine : une pièce forte, facile à vivre, qui agit comme un vrai booster de confiance en soi.