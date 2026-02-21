Ne ratez pas ce sachet de graines bio chez Truffaut : vos premiers radis croquants dès la fin de l’hiver

À la fin de l’hiver, Truffaut propose un sachet de graines de radis bio parfait pour relancer un petit potager, même sur balcon. Semé au bon moment, il promet des bouchées croquantes en un temps record.

L’hiver touche à sa fin, les journées rallongent et l’envie de remettre les mains dans la terre revient doucement. On rêve déjà de petites tranches rouges et blanches, croquantes, posées sur le beurre demi-sel. Le bon réflexe pour lancer la saison sans attendre les légumes d’été, ce sont les radis bio.

Au rayon potager de Truffaut, plusieurs sachets de graines de radis bio Truffaut s’y prêtent parfaitement. L’un d’eux, vendu à petit prix, permet même de semer dès la fin de l’hiver et de récolter en quelques semaines seulement. De quoi donner le coup d’envoi du potager sans stress.

Radis bio Truffaut : le légume express qui relance le potager

Le plus précoce, ce sont les radis 18 jours Bio en ruban pré-semé Ernest Turc Semences. Proposé 4,99 € le sachet de 1,275 g, il s’adresse clairement aux amateurs et débutants. On peut les semer de février à août pour une récolte de mars à septembre, en plein soleil. Le ruban gère déjà l’espacement, il suffit de le dérouler et de recouvrir légèrement de terre.

Dès mars, deux autres références bio prennent le relais. Le radis Flamboyant 2, demi-long rouge vif à bout blanc, est vendu autour de 3,69 € le sachet de 5 g. Il ne se creuse pas, garde une chair ferme et douce, avec des semis de mars à septembre et une dégustation d’avril à octobre. Le radis National Bio affiche 3,79 € les 2 g, couleur rose, cycle très rapide de 18 à 25 jours et récolte de mai à octobre en potager, jardinière ou pot.

Quel sachet de graines choisir pour vos premiers radis bio ?

Pour démarrer dès la fin de l’hiver, le sachet malin reste le ruban de radis 18 jours Bio. On le pose sur une bande de terre ou dans une jardinière, on arrose, et c’est tout. Les premiers radis arrivent en mars si la météo reste douce. Idéal pour un balcon en ville comme pour un petit carré de jardin.

Si vous commencez vos semis en mars, Flamboyant 2 Bio et National Bio prennent le relais, chacun avec son style. Quelques repères simples :

Radis 18 jours Bio en ruban : pour les tout débutants et les enfants, semis dès février.

Flamboyant 2 Bio : pour de beaux radis rouges à bout blanc, en rangs classiques au potager.

National Bio : pour un mini-potager en jardinière ou en pot, cycle très rapide.

Semis, arrosage, récolte : la méthode simple pour réussir

La préparation reste la même pour ces trois sachets. On travaille un sol léger, sans cailloux, puis on trace des sillons de 2 à 3 cm de profondeur – 2 cm suffisent pour le National – espacés de 15 cm. On laisse environ 3 cm entre chaque plant après éclaircissage. La levée a lieu en 3 à 4 jours pour le National. « Pour avoir des récoltes régulières, pensez à échelonner vos semis (tous les 15 jours) », conseille Pierre-Adrien de La Semence Bio®.

Côté entretien, la clé reste un arrosage régulier. Un sol qui reste frais donne des radis tendres et peu piquants, alors qu’un manque d’eau les rend durs et forts en bouche. On peut les associer à des laitues, qui créent une légère ombre et gardent la terre humide. Résultat : des radis bio à croquer très vite après la récolte, tout simplement.