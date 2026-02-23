Rappel conso : ne consommez plus cette farce à légumes de La Ferme du Mûrier, un détail sur l’étiquette inquiète

Une farce à légumes fraîche vendue chez La Ferme du Mûrier, en Indre-et-Loire, fait l'objet d'un rappel pour suspicion de salmonelles. Qui est concerné et quelles précautions prendre ?

Un incontournable des tomates ou courgettes farcies se retrouve aujourd’hui dans le viseur des autorités sanitaires. Une farce à légumes vendue en circuit court chez La Ferme du Mûrier, en Indre-et-Loire, fait l’objet d’un rappel sur la plateforme officielle Rappel Conso.

Selon la fiche de rappel, référence 2026-02-0215, cette préparation crue à base de viande hachée pourrait être contaminée par des bactéries de type Salmonella spp, responsables de la salmonellose. Seules quelques barquettes sont concernées, mais le risque d’intoxication alimentaire reste pris très au sérieux : les consommateurs doivent vérifier sans attendre leur réfrigérateur.

Quelle farce à légumes de La Ferme du Mûrier est visée par le rappel ?

Le produit en cause est une farce à légumes fraîche, vendue au rayon boucherie sous l’appellation Farce à légumes. Il s’agit d’une préparation à base de viandes hachées de porc et de veau, agrémentée de persil, sel, poivre et muscade, destinée à garnir des légumes avant cuisson.

Seul le lot 14022026 est rappelé. Il porte une date limite de consommation au 18 février 2026 et a été commercialisé sur une période courte, du 17 au 18 février 2026, auprès de la clientèle du magasin La Ferme du Mûrier, à Saint-Cyr-sur-Loire, dans le département d’Indre-et-Loire. Le produit est vendu réfrigéré et le rappel a été initié à titre volontaire par le professionnel GRAINES DE TOURAINE.

Présence de salmonelle : quels risques après consommation de cette farce à légumes ?

Le motif du rappel est la présence de salmonelles dans cette préparation. Ces bactéries, regroupées sous le nom Salmonella spp, sont à l’origine de la salmonellose, une infection alimentaire qui provoque des troubles digestifs soudains : diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête.

Les symptômes apparaissent en général entre 6 et 72 heures après l’ingestion d’un aliment contaminé. Ils restent le plus souvent bénins chez un adulte en bonne santé, mais ils peuvent être plus marqués chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes dont les défenses immunitaires sont fragilisées.

Rappel conso farce à légumes La Ferme du Mûrier : gestes à adopter et remboursement

Les autorités recommandent de ne surtout pas consommer cette farce, même bien cuite, et de la détruire. Les personnes qui l’ont déjà mangée doivent surveiller l’apparition éventuelle de symptômes dans les 6 à 72 heures suivant le repas. En cas de diarrhée, vomissements, fièvre ou maux de tête dans les sept jours, il est conseillé de consulter son médecin en précisant la consommation du produit.

Pour les foyers qui retrouvent encore ce lot dans leur frigo, quelques réflexes simples permettent d’agir vite. En théorie, une cuisson à coeur à plus de 65 °C détruit les salmonelles, mais ce lot reste officiellement rappelé : la consigne reste donc de ne pas le consommer, même cuit :

Vérifier sur l’étiquette la mention du lot 14022026 et une DLC au 18/02/2026.

Ne pas goûter le produit, ne pas le congeler, le jeter ou le rapporter en magasin pour un remboursement ou un échange.

Contacter La Ferme du Mûrier au 02 42 06 09 30 pour toute question, la procédure de rappel courant jusqu’au samedi 7 mars 2026.

Si le produit semble encore en rayon, le signaler sur la plateforme publique SignalConso.

