Parents, vérifiez vos placards : ces jeux HEMA pour enfants, contenant de l’amiante, sont massivement rappelés

En France, plusieurs kits de sable HEMA pour enfants sont rappelés après la détection d’amiante dans certains tubes. Références concernées, risques et consignes officielles inquiètent de nombreux parents.

Un simple kit de sable coloré posé sur une table de salon peut aujourd’hui cacher un danger inattendu. Plusieurs jeux pour enfants de la marque HEMA, vendus dans tous les magasins de France, font l’objet d’un vaste rappel produit après la mise en évidence d’amiante dans certains éléments.

Selon la plateforme gouvernementale Rappel Conso, « après des analyses il a été constaté que de l’amiante a été détectée dans au moins un petit tube des produits mentionnés ci-dessus. Il s’agit d’une substance dangereuse qui peut provoquer de graves problèmes de santé lorsque des fibres sont inhalées », explique Rappel Conso, cité par RMC. Ces coffrets créatifs ont été commercialisés depuis 2023 pour certains modèles : ils peuvent donc se trouver chez de très nombreuses familles.

Pourquoi des jeux pour enfants HEMA sont rappelés pour présence d’amiante

L’alerte a été publiée le 20 février sur le site Rappel Conso, à la suite de contrôles sur ces kits composés de sable coloré et de petits tubes de matière poudreuse. Les autorités ont confirmé la présence d’amiante dans au moins un de ces tubes, ce qui suffit pour déclencher un retrait immédiat, même si tous les éléments d’un coffret ne sont pas touchés.

L’amiante, utilisée autrefois dans le bâtiment, est interdite car ses fibres, une fois respirées, peuvent s’accumuler dans les poumons et provoquer des maladies graves plusieurs années plus tard. Quand un enfant manipule du sable, souffle sur un tube ou porte ses mains à la bouche, le risque d’inhalation existe, même s’il reste difficile à mesurer pour un usage ponctuel.

Liste des jouets HEMA concernés par l’amiante et périodes de vente

Trois familles de jouets HEMA, toutes vendues en France, sont visées par ce rappel. Pour savoir si vous êtes concerné, il faut regarder le code GTIN, imprimé près du code-barres, et la période de vente indiquée par l’enseigne.

Les références annoncées sur Rappel Conso sont les suivantes :

Jeux de sable et de bricolage HEMA : vendus du 18 mars 2024 au 11 février 2026, GTIN 15900101 et 15900102, tous les lots.

: vendus du 18 mars 2024 au 11 février 2026, GTIN 15900101 et 15900102, tous les lots. Sableurs par lot de 6 HEMA : vendus du 18 mars 2024 au 11 février 2026, GTIN 15900035, tous les lots.

: vendus du 18 mars 2024 au 11 février 2026, GTIN 15900035, tous les lots. Cartes et magnets création en sable HEMA : vendus du 6 février 2023 au 16 mars 2025, GTIN 15920121 et 15920122, tous les lots.

Si l’emballage a été jeté, essayez de retrouver un ticket de caisse ou une confirmation de commande en ligne pour comparer les dates.

Que faire si vous avez ces jeux HEMA à la maison

Les consignes officielles sont claires : « ne plus utiliser et à rapporter le produit au point de vente », précise Rappel Conso. Les magasins HEMA remboursent les produits rappelés, la procédure courant jusqu’au dimanche 19 avril 2026. Un service consommateur répond au 01 40 39 94 61.

Si votre enfant a déjà utilisé ces coffrets, surveillez l’apparition de gênes respiratoires inhabituelles et, en cas d’inquiétude, contactez un médecin ou un centre antipoison. Pour toute mise à jour, consultez régulièrement le site Rappel Conso.