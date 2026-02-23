Entrée sombre : ce miroir ondulé GiFi de 110 cm à moins de 15 € a eu un effet bluffant chez moi en quelques secondes

Chaque soir, la même impression en franchissant la porte : un couloir d’entrée étroit, sombre, où l’on se presse sans vraiment regarder autour de soi. Peinture refaite il y a peu, tapis correct, mais rien n’y faisait, l’espace restait étriqué et peu accueillant. Impossible d’abattre une cloison, le budget travaux n’existait tout simplement pas.

Un jour de soldes chez GiFi, en longeant le rayon décoration, un grand carton plat s’est imposé : un miroir ondulé grand format à moins de 15 €. Quelques minutes plus tard, une fois installé dans l’entrée, le changement a été si flagrant que j’ai eu l’impression d’avoir déménagé. Tout est parti de ce miroir Wavy de 110 cm.

Un miroir Wavy GiFi 110 cm qui réveille une entrée en un geste

Le modèle en question affiche des dimensions généreuses de 110 x 46 cm pour seulement 14,99 €, soit environ 15 €. Son cadre en plastique blanc entoure une grande surface de verre qui permet presque de se voir en pied. Pour un miroir de plus d’un mètre avec un cadre travaillé, il faut en général payer trois à quatre fois plus cher, alors que celui-ci reste dans la tranche d’un petit achat plaisir.

Son vrai atout tient à son dessin Wavy : les bordures ondulées adoucissent les lignes strictes du couloir et cassent l’effet « couloir de métro ». Cette forme organique, ludique et plus naturelle que les rectangles classiques s’intègre aussi bien dans un intérieur minimaliste que dans un décor vintage. Le blanc illumine encore le mur et se fait discret, ce qui laisse la vedette au reflet.

Un miroir GiFi à 14,99 € qui agrandit et illumine l’espace

Une fois posé, l’effet a été immédiat. Placé sur un pan de mur vide, le miroir attire le regard vers le haut et donne l’impression que le plafond a gagné quelques centimètres. La lumière, qu’elle vienne de la porte d’entrée ou d’une simple suspension, se reflète sur la surface et le couloir semble d’un coup moins confiné, presque deux fois plus large visuellement.

Ce type de bon plan colle bien à la stratégie de GiFi pendant les soldes d’hiver 2026, avec des remises pouvant aller jusqu’à 80 % sur l’équipement de la maison. Beaucoup de foyers profitent de ces petits prix pour optimiser leur logement plutôt que de se lancer dans de gros achats. Ici, un simple miroir à moins de 15 € suffit à moderniser l’entrée et à suivre la tendance déco des formes ondulées sans dépasser son budget.

Où placer le miroir Wavy GiFi 110×46 pour un effet maxi

Dans une entrée étroite, le plus efficace consiste à installer le miroir sur le côté, posé au sol contre le mur ou fixé à hauteur d’yeux, en le mettant face ou légèrement en biais par rapport à la source de lumière. Les locataires apprécient ce format : il peut simplement être appuyé au sol, sans trou à percer, tout en restant suffisant pour un dernier coup d’œil avant de sortir.

On peut aussi le combiner à une petite console ou à un meuble à chaussures pour créer un coin pratique et élégant. Ceux qui veulent aller plus loin trouvent chez GiFi de petits miroirs organiques d’environ 40 x 25,5 cm, parfois à moins d’un euro, à accumuler pour composer une grande forme murale. Reste à décider quel pan de mur de votre entrée mérite ce coup d’éclat à petit prix.