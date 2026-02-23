Rappel massif en France chez Hema : ces jeux créatifs pour enfants pourraient contenir de l’amiante

Rappel Conso alerte sur plusieurs jeux de sable Hema vendus en France, après la détection d’amiante dans certains kits créatifs. Quels modèles vérifier chez vous et quels gestes adopter en priorité ?

Des kits de sable coloré que l’on pensait anodins se retrouvent au cœur d’une alerte sanitaire. Plusieurs jeux créatifs pour enfants vendus dans les magasins Hema en France font l’objet d’un rappel national, après la découverte d’une substance jugée dangereuse pour la santé.

Le 20 février 2026, la plateforme officielle Rappel Conso a signalé un rappel massif de kits de loisirs créatifs Hema à base de sable. Motif : la présence d’amiante dans certains éléments de ces jeux. Selon l’alerte, « après des analyses il a été constaté que de l’amiante a été détectée dans au moins un petit tube des produits mentionnés ci-dessus. Il s’agit d’une substance dangereuse qui peut provoquer de graves problèmes de santé lorsque des fibres sont inhalées », explique Rappel Conso. De nombreux parents s’interrogent désormais sur les jouets présents à la maison.

Quels jeux Hema sont visés par le rappel ?

Trois familles de kits de sable sont concernées, toutes vendues dans les magasins Hema partout en France. Il s’agit de jeux de sable et de bricolage, d’un lot de six sableurs, ainsi que de cartes et magnets créations en sable. Selon Rappel Conso, ces produits ont été mis en rayon entre février 2023 et février 2026, selon les références.

Pour vérifier si un jouet est concerné, il faut repérer le code GTIN imprimé sur la boîte :

Jeux de sable et de bricolage, vendus du 18 mars 2024 au 11 février 2026 : GTIN 15900101 et 15900102, tous les lots.

Lot de six sableurs, distribué du 18 mars 2024 au 11 février 2026 : GTIN 15900035, tous les lots.

Cartes et magnets créations en sable, vendus du 6 février 2023 au 16 mars 2025 : GTIN 15920121 et 15920122, tous les lots.

Pourquoi ces jeux Hema à base de sable inquiètent

Les analyses ont révélé de l’amiante dans au moins un petit tube de sable de ces kits. L’amiante, fibre minérale longtemps utilisée dans le bâtiment, est aujourd’hui classée cancérogène ; son inhalation peut entraîner des problèmes respiratoires graves et certains cancers, parfois longtemps après l’exposition. Avec des jeux de sable, le danger vient surtout des poussières que l’enfant peut respirer en manipulant le contenu des tubes.

Face à ce type de risque, les autorités retirent l’ensemble des lots plutôt que seulement quelques boîtes. Un seul tube contaminé suffit à déclencher un rappel jeux Hema amiante à l’échelle nationale. Mieux vaut vérifier un par un les kits de sable présents à la maison.

Rappel jeux Hema amiante : que faire à la maison

Si vous possédez l’un de ces jouets, la consigne est de « ne plus utiliser et à rapporter le produit au point de vente », précise Rappel Conso. Retirez le kit des mains de l’enfant, refermez la boîte et gardez-le à part en attendant de le rapporter. Les lots concernés font l’objet d’un remboursement, la procédure de rappel étant annoncée jusqu’au 19 avril 2026. Pour toute question, le service consommateurs Hema répond au 01 40 39 94 61.