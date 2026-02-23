Cette plante grimpante à installer vite dans votre chambre aspire l’humidité et peut enfin vous aider à mieux dormir

Entre condensation sur les vitres et odeur de moisi, l’hiver 2026 transforme votre chambre en piège humide. Quelle plante discrète peut soulager l’air et vos nuits ?

Fenêtres qui perlent au réveil, odeur de renfermé dans les draps, gorge un peu irritée… Dans une chambre chauffée en plein hiver, l’air se charge vite d’eau. La pièce devient un piège à humidité, avec condensation sur les murs et lit toujours un peu humide, sans qu’on ose allumer un déshumidificateur bruyant.

Quand le taux d’humidité grimpe au delà de 70 %, l’air paraît lourd, les draps restent moites, les acariens prolifèrent et le corps a du mal à se refroidir pendant la nuit. Or un sommeil réparateur se fait dans une pièce fraîche, avec une hygrométrie située autour de 40 à 60 %. Reste à trouver la bonne alliée verte.

Chambre trop humide : pourquoi le lierre grimpant change vos nuits

Dans ce contexte de fin février 2026, une plante qui absorbe l’humidité dans la chambre tire son épingle du jeu : le lierre grimpant, ou Hedera helix. Originaire de sous bois frais et ombragés, il s’est adapté aux atmosphères saturées d’eau. En pot, son feuillage dense se comporte comme une petite éponge végétale.

Contrairement à beaucoup de plantes tropicales fragiles, ce lierre apprécie les chambres tempérées, autour de 18 ou 19 °C, qui correspondent aussi à la température idéale pour dormir. Là où l’humidité entretient draps froids et odeur de moisi, il aide à limiter la condensation sur les vitres et à assécher légèrement l’atmosphère autour du lit.

Comment le lierre Hedera helix aspire l’humidité et purifie l’air

Son secret se cache dans ses feuilles. Elles portent des milliers de petits pores, les stomates, qui gèrent les échanges entre la plante et l’air. Quand la pièce est saturée, le lierre intensifie ces échanges et capte une partie de la vapeur d’eau ambiante. Par évapotranspiration, il restitue ensuite un air un peu plus sec et plus respirable, sans aucun bruit ni électricité.

En réduisant l’excès d’eau, le lierre freine la formation des moisissures sur les murs et joints, ces taches noires qui libèrent des spores irritantes. Les feuilles participent aussi à filtrer des particules en suspension. Certaines études suggèrent une baisse sensible des spores de moisissures, mais aussi de plusieurs COV comme le formaldéhyde, le benzène ou le xylène, émis par meubles et peintures.

Où installer et comment entretenir cette plante dans la chambre

Pour qu’il soit efficace, placez le lierre près des zones les plus humides : murs orientés au nord, tour de fenêtre où la condensation apparaît, tête de lit adossée à un mur froid. Suspendu en hauteur, avec environ trente centimètres entre le pot et le plafond, il intercepte l’air chaud et humide qui monte. Pensez tout de même à aérer la chambre chaque jour, car les plantes seules ne règlent pas tout.

Côté entretien, le lierre grimpant reste très facile. Il aime la lumière tamisée ou la mi ombre, courante dans une chambre, et supporte sans problème une ambiance fraîche. Laissez sécher la terre en surface entre deux arrosages en hiver, il préfère un petit oubli à un excès d’eau. Un dépoussiérage régulier de son feuillage renforce son action purificatrice. La plante contenant des saponines toxiques, gardez la hors de portée des enfants et des animaux.