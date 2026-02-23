Chat sans poils : ces soins de peau essentiels que trop de maîtres négligent (et qui évitent de gros soucis)

Derrière le charme du Sphynx et des autres chats sans poils se cache une peau fragile à surveiller. Quels gestes adopter au quotidien pour éviter rougeurs, démangeaisons et coups de soleil ?

Adopter un chat sans poils, c’est souvent croire qu’on va dire adieu aux brosses, aux boules de poils sur le canapé et aux séances de toilettage. Puis on découvre ce corps tout nu, chaud comme une petite bouillotte, qui laisse parfois des traces grasses sur les draps. Derrière ce charme un peu extraterrestre se cache pourtant une peau fragile, qui réclame une vraie routine beauté.

Chez le Sphynx, le Peterbald ou le Bambino, l’absence de fourrure et parfois de moustaches laisse la peau totalement exposée. Le sébum ne se répartit plus dans un pelage, il reste en surface, s’oxyde, attire la poussière et les germes. Ces chats présentent aussi un risque accru de coups de soleil, d’otites et de dermatite à Malassezia. Alors, comment les garder en forme sans les emmitoufler en permanence ?

Peau de chat sans poils : gérer le sébum avant qu’il ne s’encrasse

Chez un chat « classique », les poils jouent le rôle de mèches : ils absorbent et répartissent les huiles naturelles. Sur un chat sans poils, ce même sébum reste en surface et forme un film brillant, surtout dans les plis du cou, des aisselles ou du ventre. Sans nettoyage régulier, il s’épaissit, s’oxyde et devient un vrai nid à bactéries, avec rougeurs, petits boutons et odeurs tenaces.

Pour limiter cette couche grasse, la clé reste la régularité plutôt que les bains à répétition. Un chiffon ou un gant doux, passé à l’eau tiède plusieurs fois par semaine, enlève déjà une bonne partie du sébum. Un bain mensuel avec un shampoing doux au pH neutre, formulé pour les chats, complète la routine : il nettoie les pores sans abîmer la barrière cutanée, à condition de rincer soigneusement et de sécher en tamponnant.

Hydrater la peau du Sphynx et contrôler la température au quotidien

Une fois la peau propre, elle se retrouve encore plus exposée à l’air sec des logements chauffés. Chez beaucoup de chats nus, elle tiraille, pèle légèrement et démange, ce qui les pousse à se gratter. Une crème hydratante adaptée, appliquée environ une fois par semaine, aide à restaurer le film hydrolipidique protecteur. On choisit uniquement une émulsion vétérinaire hypoallergénique, sans parfum ni alcool, qui pénètre vite sans laisser de couche trop grasse.

Autre point délicat : la gestion de la température. Le chat nu dépense beaucoup d’énergie simplement pour rester au chaud, d’où son besoin de paniers igloos, de couvertures polaires et parfois de vêtements très doux lorsque la maison refroidit. À l’inverse, un radiateur ou un poêle peut provoquer de sérieuses brûlures s’il s’y colle. Les premiers rayons de soleil derrière une vitre restent, eux aussi, trompeurs ; sans protection solaire vétérinaire sur les oreilles et le nez, le risque de coups de soleil existe même en plein hiver.

Les petits signaux sur la peau d’un chat nu à ne jamais ignorer

Un dernier réflexe consiste à inspecter la peau de votre chat nu quelques instants chaque jour, surtout dans les plis, les oreilles et autour des griffes. Fine croûte brune dans le pavillon, odeur forte, peau très grasse et squameuse ou chat qui se gratte soudain peuvent annoncer une otite ou une dermatite à Malassezia : dans ce cas, direction vétérinaire sans attendre.