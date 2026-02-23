Taureau, Scorpion : cette vérité brutale que février va imposer à votre couple pourrait tout changer

En février, le ciel se charge et force Taureau et Scorpion à regarder leur couple sans filtre. Entre révélation brutale et tournant inévitable, un lien bascule.

L’amour ressemble souvent à un cocon qui rassure. Puis arrive février, son ciel électrique qui fait remonter les questions évitées. Pour le Taureau et le Scorpion, ce mois agit comme un miroir sans filtre posé sur leur couple.

Pour certains signes, le tableau reste pourtant plus doux. Le 20 février 2026, l’horoscope des Capricornes décrivait une journée apaisée : « Les astres annoncent un climat de détente en couple, favorisant le dialogue après les soucis récents », explique l’horoscope amoureux du Capricorne cité par marieclaire.fr. « Cet aspect de Saturne concerne avant tout la vie de couple. Marié, vous ferez tout pour vous rapprocher de votre conjoint, qui sera aux petits soins pour vous. Si vous vivez seul, la journée pourra être marquée par un coup de coeur. Emballement de courte durée ou engouement plus sérieux ? Seul l’avenir vous le dira. » « Avec cette ambiance planétaire, vous serez craintif et anxieux dans le domaine affectif. Vous redouterez de voir se détacher de vous les êtres que vous aimez. Et cette peur vous paralysera. Vous ferez bien de réagir, en vous efforçant de montrer votre amour par des faits et gestes, car « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare). » Pour le Taureau et le Scorpion, le mois s’annonce moins indulgent.

Février : un ciel qui ne supporte plus le flou

Les textes astrologiques évoquent une zone de turbulence où les planètes lourdes heurtent les luminaires. Certains, comme le Bélier, profitent d’un appui plus tendre : « Avec un alignement favorable de Vénus, votre vie sentimentale est en pleine harmonie ». « Cet aspect de Vénus sera bénéfique pour votre vie sentimentale. Tout marchera comme sur des roulettes. Si vous êtes un coeur à prendre, vous ferez une rencontre qui comblera tous vos désirs. Et si vous entretenez déjà une relation plus ou moins suivie, vous saurez faire le nécessaire pour éviter que vos amours ne s’enlisent ou ne se banalisent. » « Avec cette ambiance planétaire, votre vitalité sera excellente, mais votre moral accusera des fluctuations. Sachez que vous n’avez rien de vraiment sérieux à redouter en ce moment. Juste quelques petites contrariétés familiales ou professionnelles, à gérer avec méthode, et surtout sans vous démonter. » Pour le Taureau et le Scorpion, ces mêmes ondes agissent comme un sérum de vérité.

Pour ces deux signes, février correspond à un déclic net. Un mot de trop, un message découvert, et l’intuition muette devient certitude glaciale : ce couple ne tient plus vraiment.

Taureau : le confort ne suffit plus

Signe gouverné par Vénus, le Taureau supporte longtemps une histoire tiède, tant que la routine tient. Fin février, il comprend que cette sécurité n’est peut-être qu’une façade.

Il doit choisir : rester dans un cadre étouffant, ou accepter de laisser s’effondrer ce qui ne tient plus.

Scorpion : trancher dans le vif en amour

Signe d’Eau lucide, le Scorpion supporte mal les demi-vérités. En février, un secret ou une trahison suffit à déclencher une décision radicale.

Après le choc, ces deux signes apprennent surtout à ne plus s’oublier en amour.