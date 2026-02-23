Chez But, ce canapé d’angle convertible à moins de 700 € avec coffre secret risque de disparaître plus vite que prévu

Entre salon minuscule et invités de dernière minute, le canapé d’angle méridienne HAPPY chez But promet de tout concilier. Velours côtelé, coffre caché et prix sous les 700 € intriguent les amateurs de bons plans.

Quand le salon est petit, chaque meuble compte et le choix du canapé devient vite un casse-tête. On veut un modèle joli, confortable, qui ne dévore pas toute la pièce. Et si possible capable de loger couettes et invités improvisés. Rares sont ceux qui cochent toutes ces cases.

En ce moment, chez But, le canapé d’angle méridienne HAPPY attire justement tous les regards. Ce modèle en velours côtelé réunit assise généreuse, couchage d’appoint, angle réversible et coffre de rangement bien caché. Le tout avec une grosse réduction qui fait passer son prix sous la barre symbolique des 699 €. Derrière ce tarif se cache un vrai concentré d’astuces.

Un canapé d’angle HAPPY chez But qui libère de l’espace

Long de 234 cm pour 144 cm de profondeur et 86 cm de hauteur, le HAPPY occupe visuellement peu de place pour un canapé d’angle. Sa méridienne réversible se place à gauche ou à droite selon la pièce, pratique lors d’un déménagement ou dans un séjour biscornu. L’assise, à 46 cm de haut et 50 cm de profondeur, offre trois vraies places confortables. Deux coussins déco complètent le tableau.

Le revêtement en velours côtelé 100 % polyester donne un côté chaleureux et très doux au toucher. Selon les stocks, le canapé existe en kaki, beige, anthracite ou terracotta, des teintes faciles à marier avec un style scandinave ou plus industriel. Dessous, la structure mêle bois massif, panneaux de particules et isorel pour la solidité. La mousse polyéther de différentes densités s’appuie sur des ressorts pour une assise plutôt ferme mais durable.

Convertible et coffre secret : tout ce que cache le canapé HAPPY

Sous la méridienne se trouve un large coffre de rangement, accessible en soulevant simplement l’assise. Une fois fermé, il disparaît complètement dans la ligne du canapé, impossible de deviner ce qu’il renferme. Plaids, couettes, oreillers d’invités, jouets d’enfants ou jeux de société y trouvent facilement leur place. Dans un 20 m², ce volume caché change vraiment la perception d’un salon, soudain beaucoup moins encombré.

Le HAPPY se transforme aussi en convertible grâce à un tiroir qui se déploie en quelques secondes. Le couchage mesure 131 x 187 x 8 cm, suffisant pour deux adultes, avec un matelas en mousse adapté à un usage occasionnel. La journée, le lit disparaît complètement, le salon garde son allure soignée. Pour un usage plus fréquent, certains ajoutent simplement un surmatelas afin de gagner en moelleux.

Moins de 700 € pour le canapé HAPPY chez But : pour qui est-ce vraiment intéressant ?

Son prix catalogue tourne autour de 899 €, mais 200 € de remise le font descendre à environ 699 €, soit un rabais proche de 22 %. La promotion est annoncée jusqu’au 30 mars 2026, sous réserve de stocks selon les magasins. Sur le marché, des canapés d’angle convertibles avec coffre existent autour de 500 à 700 €, souvent sans fabrication européenne ni velours côtelé. Ici, le rapport entre style, fonctions et tarif reste très compétitif.

Avec une note autour de 4,3 sur 5 et plus de soixante-dix avis, les acheteurs mettent en avant le style, le coffre et la conversion rapide. Avant d’acheter, il faut mesurer 234 x 144 cm et prévoir un montage à deux.

Sources Maison & Travaux

