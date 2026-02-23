Leroy Merlin : cette lampe champignon en verre à moins de 25 € a tout d’un modèle de designer dans votre salon

Votre salon manque de relief malgré le nouveau canapé ? Une petite lampe champignon en verre signée Leroy Merlin promet un effet très design pour moins de 25 €.

Il arrive que le salon paraisse plat, même après avoir changé le canapé ou les coussins. Bien souvent, tout se joue sur la lumière : un plafonnier trop blanc donne vite un air de salle d’attente, alors qu’un petit luminaire bien choisi peut tout transformer, sans toucher au reste de la déco.

En pleine vague rétro, les formes rondes inspirées du style seventies et Space Age reviennent partout, des magazines de déco aux réseaux sociaux. Les lampes champignon en verre signées par de grands designers dépassent souvent les 200 €, ce qui peut refroidir. Chez Leroy Merlin, une petite pépite change pourtant la donne.

Pourquoi cette lampe Bully Leroy Merlin fait illusion comme un modèle de designer

Il s’agit de la lampe Bully, une lampe à poser de 22 cm de haut qui reprend ce profil de lampe champignon ultra tendance. Entièrement en verre, avec un pied et un abat-jour fusionnés, elle rappelle les pièces italiennes des années 70 tout en restant très actuelle grâce à ses courbes simples et rondes.

Le choix du verre change vraiment la perception. La lumière se diffuse de façon plus douce, les reflets apportent du relief, et l’objet a ce poids rassurant que n’ont pas les copies en plastique. Posée sur un meuble, la Bully ressemble alors à un luminaire de galerie de design plutôt qu’à un achat de grande surface.

Une lampe champignon en verre à 24,90 € chez Leroy Merlin

Techniquement, la lampe Bully fonctionne avec une ampoule E14 (non fournie) et un indice de protection IP20, adapté à toutes les pièces sèches de la maison. Signée Lussiol, elle est proposée à seulement 24,90 €, un prix qui permet de s’offrir un look de designer pour moins de 25 € sans faire frémir le budget.

Son format compact la rend très facile à caser. Sur une table basse, une étagère ou un chevet, elle crée aussitôt une zone plus chaleureuse. Pour l’adopter au quotidien, plusieurs idées reviennent souvent chez les fans de déco :

En lampe de chevet, pour une lumière douce qui permet de lire sans éblouir.

Dans une bibliothèque, glissée entre deux piles de livres comme un petit objet d’art.

Sur un bout de canapé, afin de réchauffer le coin télé ou lecture.

Sur une console dans l’entrée, pour accueillir les invités avec une touche colorée.

Comment adopter la lampe Bully sans se tromper dans sa déco

Le choix du coloris aide à personnaliser encore plus l’ambiance. Un rose poudré apporte une douceur presque boudoir dans une chambre, tandis qu’un violet donne un accent plus pop dans un salon un peu sage. Dans un intérieur très neutre, un vert ou un ton pastel crée immédiatement un point focal sans agresser.

Pour garder cet effet cosy, mieux vaut opter pour une ampoule LED à lumière chaude, avec une puissance modérée. La Bully n’a pas vocation à éclairer toute la pièce, mais à compléter un plafonnier ou une suspension. En disposer quelques-unes suffit déjà à donner un air de magazine déco au salon.