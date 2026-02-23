Voici les ballerines à col V qui vont changer votre silhouette ce printemps 2026 et que tout le monde va s'arracher

En février 2026, une ballerine à col V quitte les podiums pour envahir les trottoirs français. Pourquoi cette chaussure plate promet‑elle d’affiner la silhouette tout en détrônant vos sneakers ?

Chaque changement de saison relance le casse‑tête des chaussures, et ce mois de février 2026 ne fait pas exception. Entre baskets massives trop vues et escarpins qui font souffrir, beaucoup cherchent encore la paire capable d’affiner la silhouette sans faire mal aux pieds. Or une nouvelle forme ultra graphique commence déjà à se faufiler partout.

Cette silhouette, c’est celle des ballerines à col V, ces plates à l’allure de soulier couture qui envahissent les trottoirs parisiens et les réseaux sociaux. Plus légères que les sneakers, plus faciles à vivre que les talons, elles promettent de déclencher une véritable frénésie dès les beaux jours arrivés.

Pourquoi les ballerines à col V font déjà parler d’elles

Après plusieurs années dominées par les grosses sneakers à semelles compensées, l’envie générale va à l’opposé : des lignes fines, des chaussures qui se glissent partout, du bureau au dîner. La ballerine à col V coche toutes les cases, en réunissant confort de basket et élégance d’escarpin, avec en plus une vraie logique d’achat raisonné.

Le secret vient du décolleté en V qui remplace le traditionnel col rond. Là où l’ancienne ballerine coupait visuellement le pied au niveau des orteils et avait tendance à tasser, la découpe plongeante dévoile davantage le dessus du pied. Le regard suit cette diagonale et prolonge la jambe, comme si l’on gagnait quelques centimètres sans talon.

Comment porter les ballerines à col V au printemps 2026

Avec un jean 7/8ème laissant la cheville dégagée, l’effet est immédiat : la silhouette s’allonge et le look reste décontracté. Un simple duo jean brut et tee‑shirt blanc devient travaillé dès que l’on ajoute des ballerines col V en cuir noir pointu, ou une version mesh légèrement transparente qui donne cette impression de pied nu très mode.

Pour un rendez‑vous ou un dîner, elles remplacent sans effort l’escarpin avec une robe fluide ou une jupe midi en satin. Le bout pointu et le V apportent une touche presque rock, sans jamais basculer dans la vulgarité. Et en attendant les premières chaleurs, on les porte déjà avec des collants fins ou des chaussettes ajourées.

Bien choisir sa paire avant la ruée des beaux jours

Comme on parle d’une chaussure que l’on va enfiler toute la journée, mieux vaut la choisir avec soin. Un cuir souple, une semelle légèrement amortie et une empeigne qui tient bien le coup de pied évitent les ampoules. Côté style, le noir reste sûr, mais le rouge vernis, le bordeaux profond ou l’argenté réveillent instantanément un trench beige ou un tailleur sombre.

Les influenceuses scandinaves et parisiennes les ont déjà adoptées, et l’effet mimétisme joue à plein. Attendre le mois de mai, c’est risquer de ne plus trouver que des modèles restants. En misant dès maintenant sur une belle paire de ballerines à col V, on l’apprivoise avec ses tenues d’hiver et elle restera dans la rotation bien après l’été.