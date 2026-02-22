Février 2026 : Taureau et Cancer face à ce signe glaçant que leur moitié prépare sa sortie de secours

En février 2026, le vernis de certains couples Taureau et Cancer se craquelle, sous un ciel qui force la vérité. Quand la routine masque une porte dérobée, jusqu’où fermer les yeux ?

Février garde souvent l’image du mois des cœurs rouges, mais en février 2026, l’ambiance est plus cassante que sucrée pour certains couples. Sous un ciel qui met la vérité au premier plan, deux signes en particulier sentent qu’un malaise s’installe : rien d’explosif, juste ce silence qui glace et ces gestes qui ne collent plus.

Entre éclipse, conjonction de planètes lentes et Lune électrique, le climat astral pousse à sortir des situations qui ressemblent à une prison affective. Derrière des routines bien huilées, des partenaires commencent à préparer discrètement une sortie de secours, comme si la séparation se jouait déjà en coulisses. Deux signes risquent de le découvrir de plein fouet.

Février 2026 : du mois de l’amour au mois des fissures pour Taureau et Cancer

Depuis la fin janvier 2026, plusieurs horoscopes annoncent un temps de révélations, parfois liées à l’infidélité ou à la fin du déni. L’éclipse solaire du 17 février 2026 en Verseau agit comme un projecteur sur les liens fragiles : ce qui tenait par habitude commence à se fendre. Pour le Taureau et le Cancer, cette période transforme un vague malaise en vraie fissure de couple.

La conjonction Saturne-Neptune en Bélier vient dissoudre les illusions, puis la Lune en Bélier, en sextile à Mars en Verseau le 21 février 2026, donne le courage d’agir plutôt que de subir. Le lendemain, avec la Lune en Sagittaire et Vénus en harmonie avec Uranus, les relations peuvent connaître des tournants soudains : discussion choc, décision radicale, ou prise de conscience que l’autre prépare déjà sa vie sans vous.

Quand la moitié prépare sa sortie de secours : signaux qui ne trompent pas

Dans ce climat, la rupture ne commence pas par une valise au pied de la porte, mais par une série de micro-détachements quotidiens. Le partenaire devient plus autonome, garde son téléphone écran tourné, change ses mots de passe, multiplie les activités en solo. Les phrases se remplissent de « je » et se vident de « nous », les échanges se limitent à l’intendance de la maison.

Quelques indices concrets apparaissent :

projets d’avenir évoqués sans jamais vous inclure ;

sorties avec des amis dont vous n’entendez parler qu’après coup ;

compte bancaire, dossiers, papiers qui s’organisent chacun de son côté ;

présence physique, mais regard ailleurs et tendresse mécanique.

Taureau et Cancer : traverser la fissure sans s’effondrer

Pour le Taureau, qui confond facilement routine rassurante et amour, le choc arrive quand il comprend que la sécurité matérielle ne protège pas la fidélité émotionnelle. Pendant qu’il pensait consolider le foyer, l’autre préparait peut-être déjà son départ. Ce signe gagne à regarder les faits en face, poser clairement la question de l’engagement et refuser de rester dans le rôle de celui qui attend que le couperet tombe.

Le Cancer, lui, sent presque physiquement le cœur de l’autre se fermer : mur de glace dans la chambre, gestes tendres qui ne rencontrent plus personne, jardin secret qui s’agrandit. Son intuition n’est pas une lubie ; elle signale que le cordon invisible se coupe. Observer ces signaux, provoquer une vraie conversation, puis choisir sa propre porte de sortie ou de reconstruction transforme cette période dure de février en début de printemps intérieur, où une autre façon d’aimer peut se dessiner.