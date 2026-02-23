Laurier-rose : cette astuce inattendue permet à n'importe qui de le bouturer dès février, sans matériel

On croit souvent que le jardin sommeille jusqu’au printemps et que le laurier-rose se multiplie seulement en plein été. Pourtant, des jardiniers partagent une astuce simple qui permet d’obtenir de nouvelles plantes bien avant les grosses chaleurs, sans matériel compliqué ni budget jardinerie. De quoi donner envie de s’y mettre même quand on débute.

Car tout le monde peut bouturer un laurier-rose avec cette méthode étonnante : quelques rameaux prélevés au bon moment, un verre d’eau tiède placé à l’intérieur, un peu de patience. L’idée revient souvent chez les passionnés : et si le bon créneau pour multiplier vos lauriers n’était pas celui que vous imaginez ?

Bouturer un laurier-rose : la bonne période, de l’été à février

Sur Instagram, Marion, créatrice du compte « La main verte de Marion », rappelle d’abord la période « classique » pour les boutures : entre juin et début septembre, « En fonction des conditions climatiques bien évidemment », précise-t-elle dans une vidéo relayée par Femme Actuelle. « Tu peux essayer en dehors mais les résultats seront légèrement différents. », ajoute-t-elle, en insistant sur l’idée de laurier-rose « gratuitement » à partir d’un simple rameau de l’année d’environ 10 cm.

Des sites spécialisés rappellent pourtant que février reste un moment charnière pour qui veut devancer le printemps. La sève commence à remonter sans que l’arbuste soit encore en pleine floraison, ce qui lui permet de concentrer son énergie sur la création de racines. Travailler alors sous abri ou en région douce offre plusieurs semaines d’avance avant les fortes chaleurs.

L’astuce étonnante : un verre d’eau pour bouturer le laurier-rose

Pour réussir, le choix du rameau compte autant que la date : bois semi-ligneux, 15 à 20 cm, quelques yeux bien visibles, les feuilles du bas retirées. « Pour bouturer, c’est vraiment très facile, tu as besoin d’un contenant transparent [comme elle le montre à l’écran, NDLR.], un petit bout de papier d’aluminium, une tige de laurier-rose qui est en pleine santé et un petit sécateur. Tu vas prélever un rameau de l’année d’environ 10 cm de long, il faut couper au-dessus d’un nœud et ensuite, tu vas enlever les feuilles du bas (…) et tu vas le mettre à tremper plusieurs jours dans de l’eau. », détaille Marion. En fin d’hiver, on remplit ce récipient d’eau à température ambiante, voire légèrement tiède, avant de le placer dans une pièce chauffée et lumineuse, sans soleil direct.

Marion conseille : « Bien évidemment, il va falloir changer l’eau pour éviter les bactéries, tous les 2 à 3 jours. » Un petit morceau de charbon de bois dans le vase aide aussi, puis « fil des jours tu vas voir apparaître des racines au bout de la tige et tu pourras les planter dans un pot plus grand par la suite pour qu’ils se développent et les mettre en pleine terre. » Un autre jardinier, Domino34, décrit un voile « gluant » autour de la base, tandis que Mikie conclut « aux innocents les mains pleines » dit-on, dans des conseils partagés sur le site Gerbeaud.

Rempoter vos boutures de laurier-rose au bon moment

Quand les racines atteignent 3 à 4 cm, installez la bouture dans un pot percé, rempli moitié terreau spécial semis, moitié sable, hors gel jusqu’après les Saints de glace.