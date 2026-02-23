Orchidée qui ne refleurit plus : ce rituel japonais de 10 minutes est à tester avant de la jeter

En plein hiver, beaucoup d’orchidées Phalaenopsis se ratatinent dans nos salons trop chauffés. Au Japon, un rituel au thé vert promet pourtant de relancer leur floraison.

Dans beaucoup de salons chauffés, la scène se répète : dès que les dernières fleurs tombent, l’orchidée reste longtemps toute nue, avec des feuilles qui ramollissent et des racines grises. On déplace le pot, on arrose plus, on ajoute de l’engrais, rien n’y fait. La plante semble vivante, mais elle refuse obstinément de lancer une nouvelle hampe.

Or, ce n’est pas toujours un manque de main verte, mais un décalage avec son rythme naturel, surtout en hiver quand la lumière baisse et que l’air devient sec. Au Japon, des passionnés cultivent depuis des générations un rituel doux, à base de thé vert et d’eau tiède, pour réveiller des orchidées épuisées. Leur secret tient en quelques gestes très simples.

Pourquoi votre orchidée refuse de refleurir dans un appartement chauffé

Une orchidée, surtout un Phalaenopsis, vient de forêts tropicales humides. Elle aime une température entre 18 et 23 °C, une forte luminosité sans soleil direct et un air autour de 60 % d’humidité. Pour le spécialiste Jean-Yves Meignen, « Il faut que l’air soit un peu plus frais, à 18-19°C, plutôt qu’à 25°C », explique Jean-Yves Meignen sur France Bleu. Bien installée, elle peut vivre « une vingtaine d’années, voire plus ».

Le réflexe courant consiste à l’arroser comme un ficus : un peu d’eau posée sur le dessus du pot, très souvent, parfois jusque dans le cœur de la plante. « Jamais, jamais, jamais on arrose une orchidée tous les jours », avertit Jean-Yves Meignen. Quand l’eau reste dans la soucoupe, les racines se noient ; or « Les orchidées sont des plantes aériennes, l’eau ne doit pas stagner », rappelle-t-il.

La méthode japonaise au thé vert qui réveille les orchidées

Le cœur de cette méthode japonaise repose sur une infusion très légère. Faites infuser un sachet de thé vert non parfumé dans 1 litre d’eau chaude, laissez refroidir, ajoutez éventuellement deux ou trois gouttes de citron, puis filtrez. Versez dans un vaporisateur ou un arrosoir à bec fin. Le matin, brumisez les feuilles et les racines aériennes, sans jamais viser le cœur. Répétez tous les quinze jours en hiver, sur une plante à jeun d’arrosage depuis deux ou trois jours.

Les jardiniers japonais complètent ce soin par une eau tiède versée en fine pluie au pied de la plante. Entre 25 et 30 °C, cette eau réchauffe les racines et relance leur activité. Un substrat aéré, mélange d’écorces fines, de sphaigne et d’un peu de charbon de bois, évite les excès d’eau. En complément, un engrais maison doux, à base d’1 litre d’eau tiède, d’1 cuillère à café de marc de café sec, de 2 gouttes de vinaigre de cidre et d’1 cuillère à café de sucre, s’utilise tous les quinze jours après 12 heures d’infusion et une filtration.

Une routine complète pour faire refleurir votre orchidée tout l’hiver

Pour couronner le tout, gardez un arrosage sain avec le bassinage : placez le pot dans une bassine, remplissez d’eau peu calcaire reposée 24 heures jusqu’au bord du pot, laissez tremper une dizaine de minutes, puis égouttez bien et videz la soucoupe. Entre deux bains, une simple coupelle d’eau posée à côté du pot suffit pour remonter l’humidité ; « L’eau s’évaporera, apportant l’humidité nécessaire sans risque de stagnation », précise encore Jean-Yves Meignen.