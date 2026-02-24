Ces 2 signes du zodiaque s’acharnent en cette fin d’hiver 2026 et continuent tout, même quand on leur dit de tout lâcher

Alors que la fin d’hiver 2026 pousse beaucoup à tout abandonner, deux signes du zodiaque refusent toujours de lâcher prise. Que révèle leur obstination quand le ciel les met à l’épreuve ?

En cette fin d’hiver 2026, beaucoup rêvent de tout envoyer valser : les travaux qui n’avancent pas, le dossier pro sans réponse, la relation qui patine. Pourtant, certains continuent coûte que coûte, quitte à épuiser tout le monde autour d’eux. On les voit s’accrocher à une rénovation interminable ou à un projet jugé perdu d’avance, sans jamais lâcher la barre.

En astrologie, deux profils se distinguent parmi les signes du zodiaque les plus obstinés. Pour eux, « tu devrais arrêter » ressemble davantage à un défi qu’à un conseil. Et ce climat de fin février 2026, marqué par la Lune décroissante, le Portail d’éclipses du 17 février au 3 mars et Mercure rétrograde en Poissons à partir du 26, vient précisément tester leur ténacité. Jusqu’où sont-ils prêts à aller ?

Quand tout le monde dit d’arrêter, ces signes du zodiaque entendent un défi

Chez ces natifs, la frontière entre résilience et entêtement reste très fine. La difficulté ne signale pas qu’il faut faire demi-tour, mais qu’ils sont sur la bonne route. Ils vivent dans un monde intérieur où renoncer trop tôt serait plus douloureux que l’effort lui-même, avec une peur très forte du regret et de l’inachevé.

Leur moteur ressemble à un mode rouleau compresseur : à chaque obstacle, ils appuient encore plus fort sur l’accélérateur. Pour eux, l’échec correspond moins au fait de tomber qu’au fait de ne pas avoir tout tenté. Cette posture leur permet de mener à terme des projets longs comme une reconversion ou un chantier immobilier, mais peut aussi créer solitude et fatigue quand l’entourage a déjà baissé les bras.

Taureau et Capricorne, les deux signes du zodiaque qui vont toujours au bout

Le Taureau, signe de Terre gouverné par Vénus, incarne le bâtisseur inébranlable. Il avance lentement, mais sans jamais s’arrêter, guidé par la recherche de sécurité et de concret. Depuis 2018, Uranus en Taureau bouscule sa façon de gagner sa vie, et le 24 février 2026, le Premier Quartier de Lune en Gémeaux le place face à un choix financier entre facilité immédiate et réussite durable. Sa persévérance l’aide à tenir un budget serré, à rembourser patiemment un crédit ou à monter un projet professionnel que d’autres auraient déjà abandonné.

Le Capricorne, signe de Terre cardinal dirigé par Saturne, fonctionne à l’ambition pure. Il s’attend à ce que la vie soit exigeante et se méfie des chemins trop simples. Il se voit souvent comme un alpiniste solitaire qui grimpe vers son sommet pendant que les critiques soufflent autour de lui. Le 27 février 2026, Mars en Verseau réveille chez lui un fort désir d’indépendance matérielle, en lien avec Uranus qui ouvre des pistes autour de la créativité, d’un cadeau, d’un héritage ou d’un dossier immobilier. Son obstination l’amène alors à porter tous les dossiers au travail ou à maintenir une relation usée juste pour ne pas avoir l’impression d’échouer.

Fin d’hiver 2026 : comment utiliser leur obstination sans s’y brûler

Entre l’éclipse solaire du 17 février, l’éclipse lunaire du 3 mars et Mercure rétrograde en Poissons dès le 26, cette période demande à chacun de revisiter ses engagements. L’année 2026, associée en numérologie à une année universelle 1, parle de nouveaux départs concrets. Pour Taureau et Capricorne, le test consiste à distinguer ce qui mérite encore des efforts de ce qui retient inutilement leur énergie.

Chacun peut pourtant s’inspirer de leur force sans tomber dans l’acharnement. Avant de continuer un projet que tout le monde vous conseille d’arrêter, quelques questions simples aident à y voir plus clair :

Est-ce que je poursuis encore par conviction profonde ou seulement par orgueil ?

Y a-t-il encore des solutions que je n’ai pas explorées ou est-ce que je tourne en rond ?

Qu’est-ce que je risque vraiment si j’arrête maintenant ou si je change de voie ?

Ce projet correspond-il toujours à la personne que je suis devenue en 2026 ?