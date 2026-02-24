Ce signe de Terre va être secoué en amour, argent et santé : la Lune et 3 planètes s’acharnent sur lui ce 24 février

Mardi 24 février 2026, le Taureau se retrouve au centre d’un ciel électrique, agité par la Lune et trois planètes. Entre amour, argent et santé, cette journée pourrait marquer un virage inattendu.

Mardi 24 février 2026 ne sera pas une journée comme les autres pour un signe de Terre bien précis. La Lune forme un premier quartier nerveux et se retrouve prise dans un jeu de regards croisés avec plusieurs planètes, prêtes à appuyer sur ses zones sensibles.

Le signe en question est le Taureau. Signe stable, attaché à ses habitudes, il se retrouve ici au cœur d’un ballet cosmique où la Lune, Mars, Jupiter, Uranus et Neptune tirent chacune un fil différent : amour, argent, travail, santé. Une journée charnière, en somme.

Pourquoi le Taureau est au centre du ciel ce 24 février 2026

Les éphémérides placent la Lune en Gémeaux, en premier quartier, en tension avec le Soleil en Poissons. Elle active pour le Taureau les questions de ressources, de sécurité matérielle mais aussi de parole. Uranus traverse déjà le Taureau et souffle un vent de changement, tandis que Neptune accentue la sensibilité et Jupiter ouvre une fenêtre de chance, surtout sur l’argent et les projets.

Car la Lune reste l’astre des émotions : elle colore l’humeur du jour et touche ce que l’astrologie appelle notre « moi profond ». Comme le rappelle Elle, « Le signe lunaire représente vos émotions, votre enfant intérieur et votre inconscient ». Ce mardi, l’horoscope du Taureau cité par marieclaire.fr prévient : « Comme la Lune est bénéfique aujourd’hui, votre sensualité en couple s’intensifie, favorisant des moments passionnés. En revanche, attention à ne pas succomber aux tentations qui pourraient perturber votre vie amoureuse actuelle ».

Amour du Taureau : une Lune brûlante, entre rapprochements et tentations

Pour les Taureau en couple, le climat est clair : « Nette embellie sur le plan conjugal. Vous pourrez rétablir le dialogue avec votre conjoint ou partenaire et renforcer vos liens de complicité. Il est vrai que vous manifesterez à nouveau cet optimisme, cette volonté de voir l’aspect positif de toute situation, qui vous rendraient si attachant aux yeux de l’être aimé. » Les célibataires ne sont pas en reste : « Vous connaîtrez des expériences excitantes, des aventures prometteuses. Vous oublierez les inhibitions qui vous entravent habituellement. Vous laisserez parler votre coeur… et aussi vos sens ! »

La Lune en Gémeaux encourage les confidences, Mars stimule le désir, tandis qu’Uranus et Neptune peuvent brouiller les repères. Flirts, messages tardifs, retrouvailles inattendues : beaucoup de Taureau pourront sentir qu’une parole, un geste ou une rencontre font basculer une situation affective en suspens.

Argent, travail, santé : le trio Jupiter, Uranus, Neptune secoue les Taureau

Côté finances, le ton est donné : « Jupiter, planète éminemment bénéfique, vous assurera de la chance en matière financière », prévient également l’éphéméride. Des rentrées plus régulières ou un problème matériel qui se débloque sont possibles, à condition de ne pas céder aux dépenses impulsives. Sur le travail, le texte ajoute : « Les puissantes influences astrales qui vont vous mettre en vedette auront sans doute des conséquences dans votre travail. Il est cependant possible que les événements très favorables de cette période ne touchent pas directement votre carrière. Si c’est le cas, vous serez amené à vous intéresser à des domaines nouveaux, à exercer une activité personnelle à côté de votre travail. Sans doute cette seconde activité prendra-t-elle beaucoup d’importance dans les mois à venir. »

Reste la santé, point sensible de cette journée très chargée : « Physiquement, Mars vous soutient, mais la présence d’Uranus et Neptune peut causer une agitation nerveuse; considérez d’éventuels somnifères si nécessaire. » Entre énergie en hausse et mental en surchauffe, les Taureau gagnent à ménager des pauses, alléger leur soirée et privilégier les rituels apaisants pour traverser ce 24 février sans s’épuiser.