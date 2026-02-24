Faux miel : si votre pot fait ça en 10 secondes à la maison, méfiez-vous… ces 3 gestes changent tout

Près d’un pot de miel sur deux importé en Europe serait trafiqué, et la France dépend fortement de ces produits bon marché. Trois gestes éclair suffisent pourtant à repérer un faux sans laboratoire.

Dans votre cuisine, le pot posé près de la bouilloire n’est peut-être pas du miel mais un simple sirop sucré déguisé. En France, on consomme environ 45 000 tonnes de miel par an, bien plus que ce que produisent les ruchers, ce qui ouvre la porte aux importations bon marché et au faux miel coupé au sirop de maïs ou de riz.

Une enquête du Centre commun de recherche de la Commission européenne a montré que 46 % des échantillons de miel importés dans l’Union avaient été mélangés à d’autres sucres. Devant ces chiffres, difficile de savoir quoi mettre sur ses tartines, mais quelques gestes, en rayon puis à la maison, suffisent pour faire le tri en dix secondes.

Faux miel : l’étiquette qui vous alerte dès le rayon

Un mélange de miels UE et hors UE mentionné en petit au dos du pot doit immédiatement vous mettre la puce à l’oreille. Cette formule très vague masque souvent des assemblages de miels chauffés, filtrés et coupés avec des sirops bon marché, venus de pays lointains où les contrôles sont moins stricts et où le prix prime sur la qualité.

Les apiculteurs en subissent les conséquences : « Cela nous attriste, en tant qu’apiculteurs passionnés par notre métier, car ce type de miel crée une concurrence déloyale sur le marché, puisqu’il atteint des prix très bas avec lesquels l’apiculture traditionnelle ne peut rivaliser », explique Julio Fernández López, apiculteur et président de l’IGP Miel des Asturies, cité par Euronews. Pour limiter le risque, choisissez un pot qui indique clairement le pays d’origine, le nom de l’apiculteur, un label comme AB, IGP ou AOP, et méfiez-vous des prix cassés.

Test du verre d’eau et du papier : deux gestes express pour démasquer le faux miel

Chez vous, sortez un verre d’eau froide. Déposez une cuillère à café de miel au centre sans remuer : un vrai miel forme une petite boule compacte qui coule au fond et met du temps à se dissoudre. S’il se mélange dès la surface en volutes troubles, la teneur en eau est forte ou le produit a été allongé avec du sirop.

Le même principe fonctionne avec le papier absorbant. Déposez une noisette de miel sur un essuie-tout blanc ou sur un morceau de pain rassis : un miel authentique, qui contient moins de 20 % d’eau, reste en dôme à la surface, sans imbiber le support, alors qu’un faux miel laisse vite une auréole humide et détrempe le papier ou la mie.

Cristallisation et Food Detectives : quand la science confirme vos tests maison

Beaucoup de consommateurs jettent leur pot dès que le miel devient granuleux, alors que la cristallisation est un processus physico-chimique naturel qui prouve que le produit reste vivant. Un miel qui demeure parfaitement liquide et transparent pendant des mois, surtout en hiver, a souvent été chauffé ou filtré, voire mélangé, ce qui appauvrit ses qualités.

Les autorités, elles, disposent d’outils bien plus poussés, comme une caméra infrarouge portable développée dans le projet européen Watson pour repérer les miels trafiqués sur place. Le consommateur, lui, garde la main avec trois réflexes clés : lire l’origine, faire le test du verre d’eau puis celui du papier ou du pain.