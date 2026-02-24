Chaque soir vous gaspillez du chauffage : cette astuce avec un bol vous aide à dormir et allège la facture

Chaque hiver, des millions de foyers montent le chauffage sans comprendre pourquoi la chambre semble glaciale. Et si tout se jouait dans un bol d’eau salée posé au bon endroit le soir ?

Chaque soir d’hiver, même rituel : volets fermés, radiateurs qui ronronnent, pyjama enfilé… et pourtant cette impression de froid au moment de se glisser sous la couette. Beaucoup montent le thermostat d’un cran, parfois deux, sans y réfléchir, alors que le vrai problème se cache souvent dans l’air de la chambre plus que dans les degrés.

Le chauffage représente la plus grosse part de l’énergie du logement, autour de 1 770 € par an, et chaque degré ajouté entraîne environ 7 % de consommation en plus. Or on peut avoir chaud sans chauffer davantage, en jouant sur l’humidité de la pièce. C’est là qu’entre en scène l’astuce du bol d’eau salée, remise au goût du jour par les réseaux sociaux.

Air sec, air humide : le piège invisible qui fait déraper la facture

Quand les radiateurs tournent fort, ils assèchent l’air. L’humidité relative peut tomber sous 30 %, alors que le confort se situe plutôt entre 45 et 60 %. Peau qui tiraille, gorge qui gratte, yeux qui piquent : l’eau s’évapore plus vite sur la peau, ce qui donne une sensation de fraîcheur même à 20 °C et pousse à monter le chauffage.

L’excès inverse existe aussi. Fenêtres embuées, odeur de renfermé, petites taches noires dans les coins révèlent un air trop chargé en vapeur d’eau. Dans ce cas, les murs restent froids, la pièce paraît glaciale et la facture de chauffage peut grimper de 10 à 15 % l’hiver. Pour des nuits calmes, la chambre doit donc rester ni trop sèche ni trop humide.

Bol d’eau salée près du radiateur ou de la fenêtre : choisir le bon camp

Dans une chambre desséchée, le bol d’eau posé sur ou juste à côté du radiateur joue le rôle d’humidificateur naturel. L’eau s’évapore doucement et fait remonter l’hygrométrie vers les 45 % idéaux. En ajoutant deux cuillères de gros sel dans un récipient large, l’évaporation ralentit de 30 à 40 % , l’air devient plus doux et la température ressentie peut grimper d’environ 2 °C, ce qui autorise souvent à baisser un peu le thermostat.

Dans une pièce plutôt humide, le même bol d’eau salée agit cette fois comme petit déshumidificateur. Le sel, très attiré par l’eau, capte une partie de la vapeur : placé sur un rebord de fenêtre ou près d’un mur froid, il limite la condensation locale. L’effet reste modeste et localisé, mais certains retours d’expérience évoquent 5 à 10 % d’économie de chauffage quand ce geste s’ajoute à une meilleure aération.

La routine du soir pour s’endormir plus vite en baissant le chauffage

Pour qu’il aide vraiment à s’endormir plus vite, ce geste doit s’inscrire dans une routine du soir. Objectif : une chambre à 16-18 °C, un air autour de 45-60 % d’humidité et un lit bien chaud même si le radiateur travaille moins. En pratique, quelques réflexes suffisent : aérer 5 à 10 minutes, observer l’état des vitres et de la gorge, placer le bol au bon endroit, puis miser sur la couette d’hiver, le pyjama chaud et, au besoin, une bouillotte plutôt que sur un degré de plus.