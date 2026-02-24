Rappel conso : cette choucroute garnie vendue chez E.Leclerc, Intermarché, Carrefour pourrait vous exposer à la Listeria

Depuis le 23 février, plusieurs choucroutes garnies Charcuterie Cosme vendues chez E.Leclerc, Intermarché ou Carrefour font l'objet d'un rappel pour Listeria. Êtes‑vous concerné par cette alerte qui vise aussi d'autres charcuteries en barquette ?

Plat d’hiver par excellence, la choucroute garnie se retrouve au cœur d’une alerte sanitaire. Plusieurs références de la marque Charcuterie Cosme, vendues en barquettes prêtes à réchauffer, font l’objet d’un rappel pour risque de présence de Listeria monocytogenes.

L’alerte a été mise en ligne le 23 février 2026 sur le site public RappelConso, à la demande de la DGCCRF. Les produits concernés ont été vendus entre le 11 et le 19 février dans de nombreuses grandes surfaces, dont E.Leclerc, Intermarché et Carrefour. Une question se pose alors : votre frigo est-il concerné ?

Choucroute garnie Charcuterie Cosme : lots, dates et magasins concernés

Les produits visés sont la choucroute garnie Cosme et les plateaux de choucroute Cosme, conditionnés en barquettes. Sont concernés les lots 260730, 260740 et 260810, avec des dates limites de consommation comprises entre le 26/02/2026 et le 09/03/2026 selon la référence. Ils ont été mis en rayon entre le 11 et le 19 février dans plusieurs régions françaises – Île-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Indre-et-Loire, Sarthe et Vienne – dans des enseignes comme E.Leclerc, Intermarché, Carrefour, mais aussi Hyper U, Super U, U Express, Auchan, Netto, Petit Casino, Coccimarket ou Coccinelle Express.

Dans la même opération, Charcuterie Cosme rappelle aussi de l’échine cuite fumée x4 et du pâté sarthois, vendus à partir du 13 février avec des DLC en mars 2026. Les clients peuvent rapporter les produits en magasin pour un remboursement jusqu’au 28/02/2026, voire jusqu’au 07/03/2026 selon les distributeurs. Pour toute question, un numéro consommateur a été communiqué : 02 43 85 75 15.

Quel est le risque avec la Listeria et la listériose ?

La bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer la listériose, une infection qui touche surtout les aliments réfrigérés prêts à consommer. RappelConso prévient : « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, précise Rappel Conso. Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », a détaillé le site gouvernemental, cité par France 3.

Les femmes enceintes, les personnes âgées, les nourrissons et les personnes immunodéprimées sont les plus exposés. Les complications décrites par les autorités sanitaires vont de la méningite à la septicémie, avec aussi des risques pour le fœtus pendant la grossesse ou une détresse respiratoire chez le nouveau-né. Un simple repas convivial autour d’une choucroute peut donc concerner toute la famille, des grands-parents aux petits-enfants.

Que faire si vous avez acheté ou mangé cette choucroute Cosme ?

Les consignes sont claires : ne plus consommer ces choucroutes et charcuteries, même si elles ont été réchauffées. Les réflexes à adopter sont les suivants :

Vérifier l’étiquette : marque Charcuterie Cosme, type de produit, lot 260730, 260740 ou 260810, DLC comprise entre le 26/02 et le 09/03/2026.

Rapporter la barquette au point de vente pour remboursement, ou la détruire si le retour n’est pas possible.

Garder en tête les dates limites de retour indiquées en magasin.

Si le produit a déjà été consommé, les autorités invitent à surveiller pendant huit semaines l’apparition de fièvre, maux de tête ou courbatures et à consulter rapidement un médecin en signalant la consommation de produits Cosme rappelés, en particulier pour les femmes enceintes et les personnes fragiles. Pour suivre d’autres alertes du même type, les consommateurs peuvent consulter régulièrement le site officiel RappelConso.

Sources Pleine Vie

«Rappel conso cette choucroute garnie vendue chez e leclerc intermarche carrefour pourrait contenir de la listeria»