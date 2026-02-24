Rappel Conso : ce cumin vendu en ligne et ce poivre U très courant soupçonnés de graves dégâts sur le foie

Le 18 décembre 2025, Rappel Conso cible un cumin MesZépices et un poivre noir moulu U, soupçonnés d'atteindre le foie en cas d'abus. Vos pots de cuisine font-ils partie des lots rappelés ?

Un peu de cumin sur des légumes, un tour de poivre sur des pâtes : ce geste réflexe accompagne beaucoup de repas en France. Ces épices dont on dit qu’on peut « en mettre sur tout » se retrouvent pourtant dans le collimateur des autorités, sans que la plupart des cuisines aient encore ouvert l’œil sur leurs pots.

Le 18 décembre 2025, la plateforme officielle Rappel Conso a lancé une double alerte : un cumin en poudre MesZépices vendu en ligne et un poivre noir moulu U en pot de 45 g sont rappelés. Tous deux contiennent des substances soupçonnées d’attaquer le foie en cas de consommations répétées, de quoi faire douter du contenu du placard à épices.

Cumin MesZépices et poivre noir moulu U : les lots dans le viseur de Rappel Conso

Pour le cumin, l’alerte vise le lot 1700 de cumin en poudre MesZépices vendu sur MesZepices.com entre 2024 et 2025. Proposé en formats verrine 55 g ou sachets de 50 g à 5 kg, ce lot dépasse les seuils d’alcaloïdes pyrrolizidiniques, toxines pour le foie ; la procédure de rappel court jusqu’au 31 janvier 2026. Le poivre noir moulu U en pot verre 45 g, code-barres 3256228100207, lots LF40612BA, LF4064AA et LF4065AC, DDM 31 mars 2028, a été vendu dans trois magasins (Hyper U La Montagne, Super U Truchtersheim, Utile L’Isle-sur-la-Sorgue) et fait lui aussi l’objet d’un retrait pour aflatoxines jusqu’au 16 février 2026.

Des contaminants différents mais le même risque d’atteinte du foie

Derrière le cumin MesZépices, les alcaloïdes pyrrolizidiniques sont des molécules naturelles provenant parfois de mauvaises herbes mélangées à la récolte. À petites doses mais de façon répétée, elles peuvent provoquer des lésions hépatiques graves. En 2025, d’autres épices ont déjà été retirées pour « Dépassement des limites autorisées de pesticides » ou « PRÉSENCE D’ALCALOÏDES PYRROLIZIDINIQUES », rappelle le site Fautquonenparle. La DGCCRF parlait d’une « amélioration sensible » de la qualité des épices, mais ses contrôles relevaient encore des anomalies dans « un produit prélevé sur quatre ».

Pour le poivre noir moulu U, les aflatoxines sont des toxines produites par certains champignons microscopiques. « Une exposition répétée, même à faibles doses, peut à terme favoriser troubles digestifs, perte de poids, cirrhoses et cancers du foie, tout en affaiblissant le système immunitaire », avertit l’analyse citée par le magazine Pleine Vie. Des tests de 60 Millions de consommateurs ont déjà trouvé des herbes ou poivres « fortement contaminés », avec des résidus comme l’imidaclopride, décrit comme « tueur d’abeilles », ou des produits affichés « Origine France » contenant « des fragments de poils de rongeurs » ou « quelques poils de rongeurs ».

Comment réagir si votre cumin MesZépices ou poivre U est concerné

Face à ces deux rappels, la marche à suivre est encadrée. Pour le cumin MesZépices comme pour le poivre noir moulu U, Rappel Conso demande de « Ne plus consommer » et de « Ne plus utiliser le produit », avec la possibilité de « Détruire le produit ». Les flacons de poivre peuvent être rapportés en magasin U pour remboursement, tandis que les clients du site MesZepices.com doivent contacter le service client au 03 25 24 53 55 pour un échange ou un remboursement du lot 1700, de préférence avec preuve d’achat ou photo de l’étiquette.