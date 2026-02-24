Rappel Conso : ces épices MesZépices et U qu’on met partout mettraient votre foie en danger, fouillez vos placards

Le 18 décembre 2025, Rappel Conso a ciblé le cumin MesZépices et le poivre noir moulu U pour la présence de substances toxiques pour le foie. Quels lots fouiller en priorité dans vos placards avant le prochain repas ?

Un geste si banal qu’on n’y pense même plus : un peu de cumin sur des légumes rôtis, un nuage de poivre sur des pâtes. Deux épices chouchous des cuisines françaises se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une alerte officielle, après la mise en lumière de substances jugées toxiques pour le foie.

Le 18 décembre 2025, Rappel Conso a diffusé deux avis visant du cumin MesZépices en poudre et du poivre noir moulu U 45 g. Les analyses ont mis en avant des alcaloïdes pyrrolizidiniques d’un côté, des aflatoxines de l’autre, deux familles de toxiques qui ciblent l’organe chargé de filtrer notre organisme. De quoi donner envie de fouiller son placard à épices.

Rappel Conso sur le cumin MesZépices et le poivre U : les lots à traquer

Le cumin en poudre concerné porte la marque MesZépices, en verrine 55 g, pot 400 g et sachets de 50 g à 5 kg, tous issus du lot 1700, avec une DDM au 31/10/2025 et une vente en ligne sur MesZepices.com dans toute la France. Le motif officiel est un dépassement de seuil en alcaloïdes pyrrolizidiniques, ces toxines naturelles issues parfois de mauvaises herbes mélangées à la récolte. En 2025, d’autres lots de thym et de cumin avaient déjà été retirés pour « Dépassement des limites autorisées de pesticides » ou « PRÉSENCE D’ALCALOÏDES PYRROLIZIDINIQUES », rappelle le site Fautquonenparle en se fondant sur les avis officiels.

Côté poivre noir moulu U, le rappel vise un pot en verre de 45 g (GTIN 3256228100207), lots LF40612BA, LF4064AA et LF4065AC, DDM 31/03/2028, vendu jusqu’au 16/12/2025 dans Hyper U La Montagne, Super U Truchtersheim et Utile L’Isle-sur-la-Sorgue, avec fin de procédure au 16/02/2026. La fiche parle d’une « non conformité chimique » liée à la présence d’aflatoxines, résume le magazine Pleine Vie en s’appuyant sur les données de Rappel Conso.

Pourquoi ces alcaloïdes et aflatoxines inquiètent pour le foie

Les alcaloïdes pyrrolizidiniques peuvent s’accumuler dans l’organisme quand l’exposition se répète, situation typique d’une épice utilisée un peu chaque jour. En 2019, la DGCCRF évoquait une « amélioration sensible » de la qualité des épices, tout en retrouvant encore des anomalies dans « un produit prélevé sur quatre », indiquait l’administration, citée par le site Peaches. Cette toxicité silencieuse concerne particulièrement les personnes au foie déjà fragilisé ou sous traitement médical lourd.

Les aflatoxines sont produites par certains champignons microscopiques qui se développent sur des denrées sèches comme céréales, fruits à coque ou épices, en ciblant en priorité le foie. Une exposition répétée, même à faibles doses, peut à terme favoriser troubles digestifs, perte de poids, cirrhoses et cancers du foie, tout en affaiblissant le système immunitaire. Les tests de 60 Millions de consommateurs ont déjà révélé des herbes de Provence ou des poivres « fortement contaminés », parfois avec plusieurs résidus de pesticides dont l’imidaclopride, qualifié de « tueur d’abeilles », mais aussi « des fragments de poils de rongeurs » ou « quelques poils de rongeurs » dans certains échantillons, rappelle le mensuel.

Que faire si ces épices MesZépices ou U sont déjà dans votre cuisine

Pour le cumin comme pour le poivre, la consigne officielle est de « Ne plus consommer », de « Ne plus utiliser le produit » et, si besoin, de « Détruire le produit », détaille la plateforme publique Rappel Conso. Les clientes et clients peuvent rapporter le poivre en magasin U pour remboursement, ou contacter le service client MesZépices pour un échange ou un remboursement jusqu’au 31/01/2026 pour le cumin. En cas d’usage régulier sur une longue période, un échange avec un médecin ou un centre antipoison est recommandé si des symptômes digestifs inhabituels surviennent ou si l’angoisse persiste.

Cette alerte incite aussi à adopter quelques réflexes durables : conserver les emballages avec numéro de lot, vérifier ponctuellement les avis sur Rappel Conso pour la catégorie herbes et épices, éviter de stocker de gros volumes ouverts pendant des années et varier les marques au quotidien. Une façon de continuer à poivrer et épicer ses plats, tout en gardant un œil plus attentif sur ce qui se cache dans les pots alignés sur l’étagère.